“Es una zona liberada”: el reclamo de un joven al que le robaron en la Terminal de Ómnibus de Córdoba

La inseguridad en Córdoba es noticia una vez más y, en este caso, la Terminal de Ómnibus fue escenario de un brutal robo. La víctima fue un joven que intentaba volver a su provincia para las fiestas pero todo se complicó cuando tres delincuentes lo abordaron y le llevaron todo.

El hecho ocurrió previo a la Navidad, cerca de medianoche, cuando Matías Quevedo se disponía a tomar un colectivo de regreso a su ciudad. “Ingreso al playón de la terminal por la barrera que está sobre calle Tránsito Cáceres de Allende, se me acerca una persona y me dice: ‘se te cayó algo’”, recordó en diálogo con Vía Córdoba.

“Le respondo que no, que nada era mío y me empezó a seguir. Se me acercaron dos hombres más de cada lado y me dijeron que les diera todo”, contó Matías. Aseguró que, mientras uno de ellos lo agarraba y amenazaba con apuñalarlo, los demás le revisaban los bolsillos y le sacaban lo que tenía encima.

Un pedido de auxilio que nadie escuchó

Matías explicó que todo pasó a metros de quienes ingresan a la terminal y a la zona de los taxis. Sin embargo, pese a sus gritos, nadie se acercó a socorrerlo. “Yo lloraba, gritaba y nadie venía a ayudarme. Cuando se fueron me quedé sin nada, me sacaron la valija, una bolsa de ropa y una mochila”, detalló.

Y agregó: “Sólo atiné a mirar para donde iban, vi que tiraron la valija y la bolsa de ropa, así que corrí a buscarlo”. La víctima especificó que le robaron la billetera, la documentación, las tarjetas y los aparatos electrónicos que tenía en el bolso.

“Es una zona liberada”

Matías aseguró que, tras el hecho, salió corriendo a buscar policías pero no fue fácil encontrarlos. “Me recorrí toda la Terminal para encontrarlos y no había nadie, di con dos agentes que estaban en el bar, les avisé lo que me había pasado y le di la descripción de los ladrones”.

El joven aseguró que no es la primera vez que le ocurre una situación así, solo que la vez anterior pudo escaparse. “Siento que es una zona liberada y los robos pasan en las narices de todos”, reclamó y manifestó que nunca pudo recuperar lo que le robaron de la mochila.