Inseguridad en Córdoba: vecinos de Anisacate protestaron con corte de media calzada en la ruta

Vecinos de Anisacate protestaron al costado de la ruta reclamando por más medidas ante la ola de inseguridad, con una movilización en el ingreso de esta localidad, ubicada a ocho kilómetros de Alta Gracia, en el Valle de Paravachasca.

Durante la protesta se registraron grandes demoras vehiculares, ya que cientos de vecinos cortaron media calzada de la ruta provincial número 5. Es una de las principales vías de comunicación para viajar hasta Santa Rosa de Calamuchita, Villa General Belgrano y otros lugares turísticos de la zona.

Anisacate. Hartos de la inseguridad, vecinos y vecinas de la zona reclaman mayor presencia policial en la zona (Luz Cortez/La Voz).

“Hace 15 o 20 días que venimos con robos. Los últimos días de lluvia, hubo siete robos en la zona de La Rivera que es donde nosotros vivimos”, relató Luis, uno de los manifestantes, en La Voz. Y agregó: “Estamos con una inseguridad tremenda, todos los días las alarmas suenan”, graficó.

LAS GESTIONES CON LA POLICÍA Y CON EL INTENDENTE

Por el flagelo de la inseguridad, los vecinos ya han avisado en numerosas ocasiones a las autoridades policiales y hasta se comunicaron con el intendente. “Me entraron en diez días, dos veces. A pesar de que estaban con candado y doble candado me robaron lo mismo”, explicó José, otro vecino.

“Mi robo fue el viernes a la madrugada, entre las 5 y las 6 de la mañana. Yo tenía un local de ropa que había montado con muchísimo esfuerzo y me dejaron sin nada. Me llevaron todo”, se lamentó Elisa, cuya familia vive en el lugar hace más de 19 años y es testigo de como la inseguridad recrudeció.

“Le contás a alguien que te robaron y me dicen a mí también. Entraron a robar, me rompieron la puerta. Me robaron electrodomésticos, garrafas, televisores y las herramientas que yo tengo para trabajar”, se quejó Natalia, de Villa Satyta, otra de las damnificadas.