Insólito asalto en Córdoba: le robó la moto y lo contactó para devolvérsela a cambio de dinero

La inseguridad no para. El lunes por la noche, un hombre se iba a trabajar en su moto, cuando de repente dos delincuentes lo asaltaron en plena calle. El hecho ocurrió en la esquina de Roque Arias y García Martínez en barrio San Roque, de la ciudad de Córdoba.

Cuando lo abordaron, los delincuentes le quitaron la moto y, antes de irse, le gatillaron por encima del estómago. Afortunadamente, la bala no salió y la víctima no tuvo que lamentar heridas graves. En diálogo con El Doce, el damnificado dijo que nunca se resistió y trató de “transmitirles calma porque estaban sacados y desaforados”.

Le robaron la moto y lo llamaron para devolvérsela

Cuando los ladrones se fueron, el hombre se dirigió a realizar la denuncia correspondiente. Minutos después, quedó sorprendido cuando recibió el llamado de uno de los delincuentes.

Por teléfono, el malviviente lo extorsionó y lo obligó a hacer una transferencia de diez mil pesos. Pero luego, el monto aumentó a 30 mil pesos en efectivo. El trato era que a cambio le devolvían la moto que le habían robado minutos antes.

El dueño del rodado no quiso darles el dinero porque sabía que le iban a robar de nuevo y no le iban a devolver la moto. Ante esta actitud, el malhechor le respondió: “El que perdió la moto sos vos, yo no pierdo nada. Te digo la verdad, yo le puedo sacar más a esta moto, está nuevita. Por parte vale más que la moto entera”.

Por el hecho, aún no se confirmaron detenciones.