Mundial de Qatar 2022: el Tata Martino y su paso por Instituto, en el recuerdo de Miliki Jiménez

Técnico de la Selección mexicana desde 2018, a Gerardo Martino se le presenta una encrucijada este sábado. Enfrentar a la Argentina por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar, en un partido que puede ser decisivo. Y que de ganarlo representará un espaldarazo para su gestión, que viene cuestionada desde la tortuosa clasificación en Eliminatorias.

El Tata se viene preparando para todo, desde que era un técnico en la cancha, el estratega de Newell’s, y desde que comenzó su carrera como entrenador en 1998 en Brown de Arrecifes, Platense y en el 2000/01 en Instituto, donde estuvo a punto de coronar con el ascenso a Primera una campaña muy recordada por los hinchas de la Gloria.

Daniel Miliki Jiménez ex jugador de Instituto y manager de las inferiores de Instituto fútbol. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: José Hernandez

También por Daniel Jiménez, el goleador histórico del club de Alta Córdoba, que fue romperedes y figura del equipo del Tata. “Siempre tuvo la misma manera de dirigir, el mismo gusto por fútbol, tratar bien la pelota... Es lo que intenta imponer en México, pero les falta profundidad”, opinó Miliki en Vía Córdoba.

Daniel Miliki Jiménez retomó funciones en Instituto, y fue DT en varias oportunidades (La Voz archivo). Foto: El Esquiú

“Habrá que ver como se plantan ante Argentina, seguramente como un equipo corto y ordenado. El ‘Tata’ ya tomó nota de lo que vio en el debut con Arabia, y tratará de repetir lo de la presión. Por lo demás sus equipos se destacan por el buen pie y por pensar en el otro arco, atacando por las bandas y hacia el medio”, analizó el exdelantero.

ARGENTINA-MEXICO, UN PARTIDO APARTE PARA MARTINO

“Será un partido complicado para dirigirlo, con la cabeza como argentino pero defendiendo su trabajo, que es en México. No fue buena la eliminatoria, pero creo que es criticado por demás. Y sobre todo, por ser argentino, o por no ser mexicano. Algo parecido le ocurrió en la Selección de Paraguay. Y en México con (Ricardo) La Volpe, que por su carácter iba más al choque. El Tata es más mesurado”, recapituló.

Argentina y México se cruzan este sábado a las 16, con el resultado ya puesto de Arabia-Polonia (a las 10). Si hay un ganador en ese encuentro, la Selección de Lionel Scaloni también se verá obligada a sumar de a tres. “La derrota en el debut fue un partido atípico, el primer tiempo era para ganarlo por una diferencia más tranquilizadora. Y Scaloni no le encontró la vuelta en la segunda etapa. A Alemania le pasó algo parecido. Contra México será especial, ellos están calientes porque Argentina siempre los elimina en octavos, y para ellos es como una maldición”, analizó Miliki.

LA MARCA DEL TATA EN INSTITUTO

“Como técnico, Martino me dejó mucho. Cuando empecé a dirigir tomé lo que me pareció mejor de cada entrenador que tuve. Del uruguayo Gregorio Pérez lo férreo en lo defensivo, y del Tata como acomoda el equipo para atacar”, observó Daniel Jiménez, quien se desempeñó como DT en Instituto y ahora es coordinador en Divisiones Inferiores del Albirrojos.

"Tata" Martino, cuando era DT de Instituto, en la temporada 2000/01 (Foto: La Voz / Archivo).

“Cuando me dirigió en Instituto sacó lo mejor de mí, convertí 23 goles en esa campaña. A todos nos fue bien, Mauro Amatto hizo 18 goles, Raúl Antuña 14.... Lo mejor que tenía era el trato con el jugador, sabía mucho de eso, y cómo llegarles. A ese Instituto sólo le faltó el ascenso pero la gente lo recuerda por cómo jugaba, era un equipazo”, destacó el goleador. La Gloria contó con tres chances en esa temporada, y las perdió ante Banfield, Nueva Chicago (Miliki estaba desgarrado y entró en los últimos minutos) y la Promoción con Argentinos Juniors.

Martino dejó un gran recuerdo en Instituto pese al que el equipo no ascendió (Foto: Archivo / La Voz).

“Hace mucho no hablo con el Tata, nos comunicábamos más seguido cuando era el técnico de la Selección de Paraguay. Hasta hace poco sí hablé con Jorge Theiler, uno de sus ayudantes de campo. Un excelente cuerpo técnico”, resaltó Miliki.