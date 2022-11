Lionel Scaloni habló antes de la “final” de Argentina ante México por el Mundial de Qatar 2022: “Que la gente confíe”

El entrenador argentino Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa antes del duelo entre la Selección Argentina y México que será la “primera final” que tendrá el conjunto nacional en el Mundial de Qatar 2022. En ese marco, si bien no dijo nombres, confirmó que podrían haber variantes en el equipo.

“Sabemos que tenemos la responsabilidad de tener la ilusión de un país atrás, pero este equipo y este grupo va a dejar todo hasta el último minuto que este en el campo. A partir de ahí, los partidos de fútbol hay que jugarlos y hay que desmotrar que está bien”, señaló en el inicio de la conferencia de prensa.

Lionel Scaloni confirmó que podría haber cambios en el equipo para enfrentar a México.

“Vimos el partido ante Arabia, lógicamente, y ya estamos pensando en México, que va a ser diferente. La manera de jugar del equipo va a ser similar, no vamos a cambiar nuestra manera de jugar por lo que pasó el martes, eso lo tenemos muy en claro. Hay que pasar la página y pensar que vamos a ganar con México. Hoy tenemos el último entrenamiento y vamos a definir el equipo, pero la manera de jugar es la misma”, remarcó.

Y agregó: “Anímicamente, más allá del primer día donde el golpe afecta, como tiene que ser, la reacción es inmediata. Cuando recibís una piña, dos, tres, lo único que hay que hacer es levantarse y este grupo está capacitado para levantarse. No tenemos ninguna duda de cómo lo afronta. Evaluamos buscar alternativas a nuestro juego, pero no a nuestra manera de jugar. Es posible que hagamos alguna variante, pero lo decidiremos hoy”.

“La gente sabe lo que este grupo ha dado y sé que nos tienen plena confianza. Nosotros estamos bien, sabiendo que tenemos un partido importante mañana y que, por suerte, depende de nosotros. Vamos a dejar todo”, completó el técnico.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre el estado físico de Lionel Messi antes del partido con México

En las últimas horas, surgió un rumor que apuntaba que el capitán de la Selección Argentina estaba atravesando dolores y una molestia física en su gemelo. En ese marco, el que salió a romper esas versiones fue el entrenador Lionel Scaloni que señaló que “Messi está bien”.

“No sé de dónde salió que Messi ayer no se entrenó. Está bien y más que nunca necesitamos de todos, de sus compañeros y seguramente vaya todo bien. No tenemos ninguna duda de eso. A nivel físico está bien, a nivel moral está bien. No hay ningún problema”, dijo.

La palabra de Scaloni sobre el recuerdo de Diego Maradona en la previa del duelo con México

El entrenador argentino se refirió al aniversario de la muerte de Diego Maradona en la previa del partido con México donde remarcó que esperan “brindarle una alegría” al eterno Diez a dos años de su muerte.

“Es un día para todos muy triste. Esperamos mañana brindarle una alegría, si nos está mirando desde el cielo. Parece mentira, es la única realidad y cuando nos acordamos o vemos imágenes o se cumple un aniversario, parece mentira que ya no esté. Pero esperamos que mañana sea un día alegre para todos nosotros y poder brindárselo”, comentó.