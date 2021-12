Tras haberlo expresado hace un tiempo, Fabián Tablado confirma las intenciones de radicarse en la provincia de Córdoba, luego de cumplir condenas por asesinar a su novia y luego por amenazar al padre de su víctima, en provincia de Buenos Aires.

Por este último episodio, Tablado salió en libertad luego de un año de condena por haber violado la perimetral con la familia de su víctima, Carolina Aló.

Ahora, el asesino de 45 años de edad está libre y decidido a mudarse a la ciudad de Bell Ville, de donde es oriunda su actual pareja.

El padre de la víctima: “Tablado es un psicópata”

Conocida la novedad, Edgardo Aló dio su opinión y dijo sin rodeos: “Estos asesinos se creen que la vida no vale nada y no respetan las leyes. Tablado es un psicópata sádico y perverso. Los psicópatas no se curan más”, sentenció.

En tanto, desde la Fundación Aló iniciaron un “escrache” en redes sociales, para alertar a los vecinos de Bell Ville, con el lema “No te olvides de esta cara, el 15 de diciembre puede estar caminando al lado de tu hija”, con el hashtag #asesinosuelto.