Matías Ferreira, el reemplazante de Parnisari en Instituto: “Estoy preparado”

La operación de urgencia de apendicitis que tuvo Ezequiel Parnisari hizo que Lucas Bovaglio, el técnico de Instituto, tome una decisión sobre su reemplazante. Es que el Vikingo, que no se quería perder por nada la semifinal por el Reducido del segundo ascenso ante Defensores de Belgrano, será reemplazado y el elegido para ocupar ese puesto es Matías Ferreira.

El uruguayo, que jugó 12 partidos en la temporada y metió un gol, habló con Vía Córdoba luego del entrenamiento del martes, en La Agustina y prometió: “Reemplazar a Parnisari es una responsabilidad grande, me siento bien, estoy preparado y daré el máximo para que no se note su ausencia”.

Parnisari y el afecto de los hinchas de Instituto. Todos le piden fotos tras el partido en Alta Córdoba. (La Voz).

Sobre lo que le pasó al Vikingo, el rubio defensor opinó: “Son cosas que pasan. Tuvo la mala fortuna de lo que le pasó. Uno nunca se quiere perder este tipo de partidos tan importantes. Ahora está pensando en la recuperación y en llegar lo antes posible para estar en el equipo”.

La broma de los periodistas sobre si se iba a dejar la barba para parecerse a Parnisari fue bien captada por el zaguero. “Siempre me afeito porque no me crece la barba, no tengo pinta de vikingo, jejeje”, bromeó.

La opinión de Ferreira sobre Instituto y Defensores de Belgrano, su rival

El zaguero tuvo presencia en 12 partidos y siempre fue tenido en cuenta para las citaciones por el DT Bovaglio. La regularidad de la dupla de centrales que conformaban Ezequiel Parnisari y Fernando Alarcón hizo que él sea siempre el relevo cuando faltaban los titulares.

Ezequiel Parnisari y Fernando Alarcón, claves en el muy buen torneo de Instituto. (Prensa IACC).

Contra Defensores de Belgrano, en el partido de ida por semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional, que se jugará el domingo a las 18.05 en Buenos Aires será titular. Sobre su ingreso al equipo Ferreira dijo: “Somos un gran equipo, jugamos 11. Los que están a la espera estamos a la orden para cuando haga falta y los que nos toque jugar van a dar lo máximo y demostrar que estamos a la altura”.

La realidad de Defensores de Belgrano, que eliminó a San Martín de Tucumán, en cuartos de final también fue abordada por el defensor. “Es un gran rival, viene de gran forma y ellos también se van a tener que preocupar por nosotros”.

Defensores de Belgrano se impuso a San Martín, en Tucumán, por el Reducido de la Primera Nacional. (La Gaceta de Tucumán)

Además, agregó: “Vamos a salir a ganar sabiendo que son 180 minutos y uno tiene en la cabeza que con el empate pasás pero saldremos a ganar”.

Para Ferreira primero Instituto y después, Uruguay en Qatar 2022

El defensor oriental no está ajeno a la fiebre mundialista. Uruguay, su selección, integra el Grupo H del Mundial de Qatar con Corea del Sur, Portugal y Ghana. Ferreira se ilusiona pero sabe que tiene prioridad su presente en Instituto.

“Primero queremos ascender con Instituto y después que Uruguay haga un buen Mundial. El equipo es muy fuerte y nuestra selección tiene sus armas”, sentenció.