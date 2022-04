A los que les “encanta el humor cordobés” les contamos que tienen una cuenta que van a tener que empezar a seguir sí o sí en TikTok. Se trata de Miguelina Brito que con su humor y su tonada cordobesa no para de hacer reír y entretener a sus seguidores. Algunos, como siempre, se sienten ofendidos, pero ella explicó varias veces cómo funciona su humor y al que no le gusta “que no la siga”.

En TikTok se la puede encontrar como miguelina.br. Esta no es la primera cuenta que tiene, ya había tenido otra, pero se la cerraron. Incluso en un video lo explica muy claro: “Me creé otra cuenta y al pingo. Cuando me quieran dar la otra, buenísimo. Mientras tanto me voy a seguir divirtiendo en esta cuenta. El que me quiera seguir, de una, el que no, no importa. Ya saben qué clase de videos van a ver en esta. No van a ver tetas, no van a ver culos, solo van a ver belleza...por fuera y nada, a cagarnos de risa”.

Justamente en su cuenta no se ve nada de lo que ella enumera, pero sí se ve mucho humor. Humor de rápido, picante. Incluso muchos se ríen de cómo “descansa” a sus seguidores y se prestan para el juego.

Los blancos más fáciles son aquellos que le preguntan “por qué les aparecen tantos videos de ellas en el feed”. Y Miguelina les responde con contundencia y picardía: “Cambio las configuraciones. Por ejemplo, un día elijo que la vean todos los cornudos, al otro día que la vean los pollerudos, al otro día que, no sé, la vean los borrachos. Y así voy cambiando y la gente lo va viendo”.

Pero sus seguidores no son las únicas “víctimas”, ella también se “gasta” sola. “Usado rechazado me dicen, porque le falta gomas. Posta, acá en la agencia al auto que está ‘pelado’ de gomas no lo toman y así me dicen”, contó en un video respondiendo a un seguidor que preguntaba si tenía algún apodo “porque los cordobeses ponen apodos muy buenos”.

Como mencionamos, muchas veces tiene que salir a aclarar su tipo de humor y le pidió a quienes no les gusta que no la sigan ni comenten porque eso la hace más viral.