Desde este miércoles está disponible en la plataforma de streaming Netflix, Granizo, la película protagonizada por Guillermo Francella y que tiene algunas escenas grabadas en la ciudad de Córdoba y en localidades de las sierras. Pero una situación muy particular hizo “explotar” a una joven cordobesa que se quejó del casting de los actores.

De qué trata Granizo y dónde se origina el conflicto

Todo arranca con Miguel Flores (Guillermo Francella) quien es un meteorólogo que tiene su propio programa de televisión, llamado “El Show del Tiempo”. Flores es conocido por no errar ningún pronóstico, pero justo omite una devastadora tormenta que azota Capital Federal. Repudiado y hostigado por el público que sufrió graves consecuencias, decide mudarse a su ciudad natal, en Córdoba. Justamente en esta provincia vive su hija con quien no mantienen una muy buena relación.

Es acá donde arranca la crítica de María Victoria Peralta. Es que la hija de Miguel Flores es interpretada por Romina Fernandes, quien intenta imitar el acento y la tonada cordobesa.

“La voy a hacer corta, voy a tratar de no enojarme. Hoy entro a Netflix, veo que había una película de Francella a estrenarse. La verdad que todo bien, me pareció muy gracioso todo, diferente, me dieron ganas de verla, hasta que aparece la hija de Francella que es aparentemente cordobesa, pero no es cordobesa la chica, es de otra provincia, andá a saber de qué provincia es y la ponen a hacer de cordobesa”, arrancó “laveki_” como es su usuario en TikTok.

A pesar de anticipar que no iba a enojarse, su enojo se va incrementando a medida que avanza el video. “Yo soy cordobesa, vivo en Córdoba, todos los días veo cordobeses. Algunos serán choferes de taxis, algunos serán empleados de comercio, hay actores, actrices, hay profesores de escuela, hay cordobeses que no trabajan de nada, hay cordobeses que son boludos, cordobeses que son piolas, cordobeses hay”, enfatiza.

Y agrega: “Un montón de cordobeses hay, un montonazo de cordobeses veo todos los días. No es mentira, yo los veo. ‘Culiado’ dicen, hablan como cordobeses, pongan cordobeses. Cordobeses hay, pongan cordobeses, no les cuesta nada, busquen uno, el del almacén, el kiosquero, cualquiera que sea cordobés, no les cuesta, no actúen de cordobeses, cordobeses hay”.

La publicación recibió una gran cantidad de “me gusta” y también, en los comentarios, los usuarios apoyaron el comentario de la joven. “Tenés toda la razón”; “Soy cordobesa y me saca que hagan eso”; “A nadie le sale imitar nuestra tonada”, fueron algunos de los mensajes de apoyo.

La polémica por actores intentando imitar la tonada cordobesa

Esta polémica de actores de otras provincias intentando interpretar la tonada cordobesa ya se vivió en otros momentos. Incluso una de las más recordadas fue años atrás en “Educando a Nina” una novela que salía por Telefe. En ese momento los apuntados por los cordobeses fueron Verónica Llinas, Jorgelina Aruzzi y Nicolás Furtado.