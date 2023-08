Martín Llaryora redobló la apuesta tras la polémica por los “pitucos de Recoleta” y ahora habló de la “República del AMBA”

El gobernador electo y todavía intendente de la Ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, volvió a cuestionar a los dirigentes nacionales tras la polémica por los “pituquitos de Recoleta” y ahora habló de la “República del AMBA”. Además, apuntó contra el kirchnerismo y Juntos por el Cambio: “Vienen sembrando una grieta”.

En diálogo con Radio Con Vos, el mandatario cordobés electo explicó su frase que trascendió tras la victoria en las elecciones municipales: “Mi papá trabajó 15 años en Buenos Aires, entonces cada vez que me agrandaba me decía ‘sos un pituquito de Recoleta’ y era lo que él me decía. Esto no es ofensa a nadie de Capital (Federal)”.

El gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, emitió su voto en las elecciones para intendente. (Prensa Hacemos Unidos por Córdoba)

“A mi lo que me molesta y me sigue molestando, es que vengan de la República del AMBA con las tremendas ventajas que tienen, en una campaña como la nuestra que duró cuatro meses, en donde claramente los principales partidos nacionales te recorren todo el interior, tanto de Juntos por el Cambio y el Kirchnerismo. En muchos casos pecan de la soberbia de darte explicaciones de como gobernar cuando tienen todas las ventajas”, señaló.

Además, sostuvo que “este país es tremendamente centralista, nunca tanto como ahora, no es que este país se va federalizando día a día”.

“El 85% del subsidio del transporte termina en la república del AMBA, al lado de lo que es el interior, es un precio irrizorio. Tenés una empresa que se llama Aysa que es de todos los argentinos, pero que solo trabaja ahí y le presta el servicio de agua y cloaca. La Seguridad te puedo hablar de cuando se pasaron 10 mil policías federales. La Policía Federal es argentina, no es de Capital Federal”, remarcó.

Y disparó: “Después con todo este falta de federalismo, recorren tu provincia o cualquiera del interior y te dan clases de gobierno. Por lo menos, de mínima, quedate callado”.

Las definiciones de Llaryora sobre Mauricio Macri y Cristina Kirchner

El actual intendente de la ciudad de Córdoba se refirió a dos de las figuras políticas más importantes de los últimos años, como Mauricio Macri y Cristina Kirchner y la relación con la provincia a lo largo de sus gobiernos.

Sobre el exmandatario, que tuvo su gestión entre 2015 y 2019, Llaryora sostuvo: “Creo que faltó una amplitud de la visión del PRO en un momento, creo que el Kirchnerismo y Juntos por el Cambio vienen sembrando una grieta”.

“Esta fue una diferencia con Menem o el mismo Kirchner en su primera etapa. Argentina entró en una etapa de grieta tremenda, en la cual ninguno puede armar una mayoría. Esto impide generar reformas necesarias”, agregó.

En tanto, sobre CFK, señaló: “El gran tema que hay con el kirchnerismo, además de la 125, a veces pasa por arriba lo que fue el levantamiento policial en Córdoba en 2013. No mandaron ni siquiera fuerzas para que a los cordobeses nos cuiden. Ese fue el peor punto de inflexión”.

Llaryora sobre el apoyo para el futuro presidente

El gobernador electo de Córdoba comparte espacio con Juan Schiaretti, quien se postula como precandidato a presidente en las próximas elecciones, y quien quedó en medio de las disputas de Juntos por el Cambio por un intento de acuerdo que propuso Horacio Rodríguez Larreta para sumarlo a la alianza opositora.

Sobre qué pasará una vez que pasen las PASO y el apoyo a un eventual presidente, Llaryora aclaró: “Esas definición las tomará Schiaretti como conductor del peronismo cordobés actual. Estamos trabajando para que Juan Schiaretti sea el próximo presidente de la Argentina”.

Juan Schiaretti junto a Martín Llaryora en un acto por el 25 de mayo. Foto: José Hernandez

“Habría que preguntarle a los otros si están dispuestos a ir a un acuerdo con nosotros. Lo más difícil históricamente es tener alguna relación con el kirchnerismo que nos ha combatido, estoy diciendo que ni siquiera quisieron cuidar la vida de los cordobeses”, agregó.

En tanto, dio una postura respecto a Sergio Massa, el precandidato de Unión por la Patria, que tiene el apoyo de Cristina Kirchner. “A Sergio lo conozco desde hace mucho tiempo. Una cosa es la relación que podemos tener, después toman definiciones”, contó.

“Sergio no es el mismo que tomaba definiciones cuando eramos jóvenes, que incluso enfrentó al kirchnerismo, después ahora se acercó. Es parte del kirchnerismo nacional, no lo niega ni él. Mientras esté en esa expresión, es muy difícil que con nosotros o en Córdoba pueda caminar. Por supuesto que no es lo mismo Cristina que Sergio, pero está en ese espacio”, completó.