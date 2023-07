Martín Llaryora celebró el triunfo de Passerini y apuntó contra “los pituquitos de Recoleta”

Luego de que desde el partido Hacemos Unidos por Córdoba reconocieran el triunfo de Daniel Passerini como el próximo intendente capitalino, el gobernador electo, Martín Llaryora, tomó la palabra en el búnker.

Llaryora empezó su discurso agradeciendo a los votantes: “Quiero empezar saludando a todos los vecinos que participaron hoy de esta hermosa jornada democrática. Quiero valorar a todos aquellos que fueron parte de las listas, tanto de las nuestras, como la de las demás que hicieron propuestas y que se animaron a caminar la ciudad en el anhelo de querer hacer la mejor propuesta para cambiar la vida a los vecinos”.

El actual intendente de la ciudad agradeció al candidato Rodrigo de Loredo por su “gesto” de “reconocer la derrota dignamente”. “Pido un fuerte aplauso para aquellos que saben cuándo pierden y reconocer la derrota”, sostuvo.

Por otro lado, Llaryora apuntó contra los dirigentes políticos que acompañaron a De Loredo este domingo en Córdoba.

“Se que muchos de los que vinieron hoy no se explican este resultado. Fallaron todas las encuestas, por eso hoy vino gente de todos lados. Fallaron todos los números, pero lo que no fallaron fueron los cordobeses, que no necesitamos que nadie de afuera nos venga a explicar nada”, sostuvo Martín Llaryora.