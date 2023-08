Juan Schiaretti, en el Conurbano: encabezó un acto en Quilmes y culpó a Cristina Kirchner por la “maldita grieta”

Juan Schiaretti, precandidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, desembarcó en el conurbano bonaerense y encabezó un acto en el partido de Quilmes. El gobernador cordobés ratificó los lineamientos de su campaña y volvió a criticar al kirchnerismo.

A días de las elecciones PASO, del próximo domingo 13 de agosto, Schiaretti debutó en el decisivo distrito electoral y principal territorio político del kirchnerismo.

Juan Schiaretti estuvo en Quilmes. Foto: Federico Lopez Claro

SCHIARETTI Y LA CRÍTICA A SERGIO MASSA

Acompañado por Hilda “Chiche” Duhalde y Alejandro “Topo” Rodríguez, precandidatos a diputados nacionales, Schiaretti cuestionó a Sergio Massa, ministro de Economía y rival en las instancias presidenciales.

“El ministro de Economía, que es candidato presidencial, promete que derrotará a la inflación. Que lo haga ahora, hace un año que maneja la economía. No sólo que la inflación no bajó, si no que se duplicó. La agarró en el 60 y ahora está en 140 por ciento. Este es el cuarto Gobierno kirchnerista que fracasó”, expresó Schiaretti, acompañado de su esposa la senadora Alejandra Vigo.

SCHIARETTI Y SU DISCURSO DE UNIDAD

El cordobés encabezó un acto en el club el club Social y Deportivo Unión de Ezpeleta, que gobierna la intendenta camporista Mayra Mendoza. Ante una militancia que aclamó a “Chiche” Duhalde y el candidato a intendente de Quilmes, Marcelo Agüero, Schiaretti ratificó que es el “candidato de la unidad y no de la confrontación política”.

“Nosotros somos del peronismo del abrazo de Juan Perón y Ricardo Balbín; del acuerdo entre Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde que contuvo la crisis del 2001. No pregonamos la confrontación como modo de hacer política. Apostamos a un gran gobierno de unidad nacional”, expresó.

Hasta el momento, Schiaretti no había desembarcado en el conurbano bonaerense. Sólo había hecho una visita a la ciudad de Mar del Plata, antes de que se oficializara su precandidatura presidencial.

Posteriormente, el precandidato reivindicó su gestión en Córdoba, cuestionó la política de subsidios del Gobierno nacional y aseguró que “el trabajo es el mejor programa social” para el país.

“Humildemente vengo a decirles lo que nosotros hacemos en Córdoba, mi querida provincia: subsidiamos el trabajo, no el desempleo. No hay mejor política social que haya trabajo para todos los argentinos y argentinas. Las familias quieren que sus hijos se alimenten en sus hogares, no en un comedor comunitario. Por eso, apostaremos al desarrollo, la producción y el trabajo. Eso es el peronismo”, reafirmó el precandidato.

El rol de “Chiche” Duhalde en la campaña

Precisamente, en la provincia de Buenos Aires, donde vota casi el 38% del padrón electoral nacional, la campaña de la alianza Hacemos por Nuestro País es conducida por Randazzo, el lavagnista “Topo” Rodríguez y “Chiche” Duhalde.

"Chiche Duhalde" en Quilmes. Foto: Federico Lopez Claro

La esposa del expresidente Eduardo Duhalde prioriza sus recorridas por el conurbano, donde organizó el acto y acompañará a Schiaretti en ese distrito, donde el kirchnerismo concentra su mayor fuerza electoral.

En su discurso, “Chiche” Duhalde expresó: “Mi primer proyecto será convertir en ley la Red de Manzaneras en la provincia de Buenos Aires. Las mujeres son las que nos hacemos cargo de los problemas. Las mujeres somos de paz, las que combatimos la violencia, la inseguridad y el narcotráfico. Por eso, una ley debe reconocer el trabajo de las mujeres”, prometió.

Antes de “Chiche” Duhalde también habló Alejandro “Topo” Rodríguez, un dirigente de confianza del exministro de Economía, Roberto Lavagna.

“Apoyamos la candidatura de Schiaretti, porque su provincia fue el único lugar en el cual el peronismo no fue colonizado por el kirchnerismo. También porque en los años que gobernó Córdoba se priorizó la producción y el trabajo. Es el presidente que necesita el país. Un hombre con experiencia de gestión y que todo lo que propone lo llevó a cabo en Córdoba”, aseguró.

Schiaretti y su prioridad con Córdoba

Más allá de esta visita al partido de Quilmes, la prioridad de Schiaretti en la campaña es Córdoba, donde tiene las mayores expectativas de conseguir una buena cosecha de votos.

Con el apoyo del gobernador electo Martín Llaryora, el mandatario provincial aspira a ser el precandidato presidencial más votado, de manera individual, descontando que Juntos por el Cambio, con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, será el espacio con mejor cosecha de votos en la provincia.

La fórmula Schiaretti-Randazzo deberá superar el piso del 1,5% de los votos en todo el país para pasar a las elecciones generales del 22 de octubre.

Juan Schiaretti en Quilmes. Foto: Federico Lopez Claro

Con los votos que consiga en Córdoba, alrededor del 25%, según los datos propios, Schiaretti superará holgadamente ese piso mínimo para competir en octubre.