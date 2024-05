Marcos Díaz: para qué volvería a Talleres y sus dichos sobre la relación con Guido Herrera

“En Talleres encontré un club muy ordenado, al nivel de Boca por la dinámica del día a día, y me sorprendió”. Marcos Díaz atajó en los dos y puede comparar, con el Matador peleando en los primeros planos en los frentes en los que compite, y con un reconocimiento general.

Así lo dejó en claro Díaz (38 años), hoy en el fútbol de Portugal, en una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Sucesos. “Talleres sigue siendo un equipo en crecimiento, que marca tendencia en el fútbol argentino. Lo sigo siempre por el cariño que tengo por los equipos por los que pasé. Me hubiera gustado lograr un campeonato con el club y estuvimos cerca. Me quedó esa espina de no poder dar más de mí”, enfatizó.

El arquero deja su puesto este sábado, pero elogió a Herrera y al Cacique. Y habló del mundo Boca. Foto: Gol and pop

“La verdad es que veo como lejano volver al fútbol argentino, me cabeza está en el Santa Clara. Ni siquiera a Huracán, por el cariño que le tengo, pero donde hay una arquero de Selección. Y en Talleres quería más. Aporté mi granito de arena y no alcanzó. Un lindo grupo, con mucha afinidad con el Perrito (Carlos) Auzqui y Mateo Retegui. Y un deseo sería atajar un partido más en Talleres y ganar un campeonato. Ojalá se de pronto el título, se lo merece como institución”.

LA DISPUTA CON GUIDO HERRERA POR EL ARCO DE TALLERES

“Uno sabe lo que es Guido Herrera en Talleres. El grupo que se había formado era como si todos fuéramos uno. En el día a día, la competencia era linda, se disfrutaba. Cuando le tocaba a él hacé de cuenta que me tocaba a mí. Se merecía ese grupo ganar algo”, resaltó Díaz.

Marcos Díaz regresaría ante Vélez por Copa Argentina. (Prensa Copa Argentina)

En su temporada en Talleres, entre 2020 y 2021, y tras ser jugador de Boca, alternó con Herrera como titular. Con la decisión casi inédita del Cacique Alexander Medina, de que ataje una fecha cada uno. A Díaz le tocó ser héroe en Copa Argentina, en la victoria sobre Vélez desde los 12 pasos en octavos de final. En ese momento se transformó en el arquero que más penales atajó en la Copa Argentina, con 13 en total: ocho en Huracán y cinco en Talleres.

De cualquier modo, trascendió que la curiosa situación derivó en un distanciamiento entre los arqueros, puesto ya de por sí competitivo. Algo que el propio Diáz negó de plano: “Jamás hubo una pelea entre Guido y yo... Si sucedió, nunca me enteré. A esta altura, no voy a estar disfrazando algo. Si no me hubiera llevado bien, lo digo. Siempre fue así y con Guido siempre tuvimos la mejor”.