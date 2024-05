Todo lo que tenés que saber del Boca-Talleres, fecha tres del Torneo de la Liga

En el partido más atrayente de la tercera fecha del Torneo de la Liga, Talleres enfrenta a Boca en la Bombonera, tratando de mantener el paso ganador y la punta que comparte con River. Mientras que el dueño de casa, aquejado por un sinnúmero de lesiones, ganó en la fecha pasada y quiere acentuar su mejoría. A las 20, televisa TNT Sports.

Talleres, además de su puntaje ideal en el torneo doméstico, encabeza la tabla en su zona de Copa Libertadores, y defenderá ese privilegio este miércoles 29 en la visita al San Pablo en el Morumbí. Es por esto que quizá Walter Ribonetto resguarde a jugadores como Ruben Botta y Ramón Sosa ante el Xeneize.

Walter Ribonetto. Talleres vs Cobresal por la Libertadores en el estadio Kempes (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

CÓMO LLEGA TALLERES

En punta en los dos frentes, clasificado por anticipado a octavos de Libertadores y con racha de 15 partidos invicto y un técnico en su mejor momento, superando el porcentaje de DT anteriores en Talleres. Así llega el Albiazul al choque con Boca, que también sirve para demostrarse para que está en el torneo.

Ramón Sosa marcó el 1-0 de Talleres para ponerse en ventaja parcial ante Atlético Tucumán, por la segunda fecha de la Liga Profesional. (Ramiro Pereyra / La Voz)

La intención del Tino Ribonetto es poner la mejor formación disponible, por lo que no está descartado ni mucho menos que Botta y Sosa, muy cerca de ser transferido, sigan entre los titulares. No viajó Matías Catalán, aún en recuperación, por lo que seguirá en la zaga Juan Carlos Portillo.

Los elegidos por Walter Ribonetto para el duelo entre Talleres y Boca en la Bombonera. Foto: Prensa Tallere

Tampoco lo hizo Gustavo Bou, titular en los dos primeros partidos del torneo, y quien debió pedir el cambio ante Atlético Tucumán por un dolor abdonimal. Lo reemplazó Bruno Barticciotto, autor de un gol en el 2-0 sobre el Decano, y con chances de estar entre los once iniciales en la Bombonera.

Talleres vs Atlético Tucumán en el Kempes por fecha de la LFP

ASÍ ESPERA BOCA A TALLERES

Boca, jaqueado por una seguidilla de lesiones, recupera algunos titulares y pierde otros para el duelo con Talleres. En la fecha pasada revirtió un 2-0 contra Central Córdoba en Santiago para ganar 4-2, con la potencia goleadora de Miguel Merentiel. El uruguayo Edinson Cavani se recuperó de una carga muscular y estará en la dupla de ataque con la “Bestia”.

Cristian Lema, ex Belgrano, y Cristian Medina vuelven tras sendas lesiones y estarán entre los once. No así Kevin Zenón por molestas físicas, reemplazado por Jabes Saralegui. También está “tocado” Ezequiel Fernández, quien podría dejarle su lugar a Vicente Taborda e ir al banco. Entre los relevos estaría Marcos Rojos, quien concentró tras un desgarro.

Darío Benedetto no fue convocado para el próximo partido de Boca ante Talleres.

Afuera el peruano Luis Advíncula y Luca Langoni (desgarros) y también el Pipa Darío Benedetto, excluído por razones disciplinarias. Un polémico festejo de su cumpleaños, con la presencia de varios de sus compañeros.

PROBABLES FORMACIONES DE BOCA Y TALLERES

Boca: Sergio Romero; Marcelo Saracchi, Lautaro Di Lollo, Cristian Lema y Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Pol Fernández, Cristian Medina y Vicente Taborda; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Diego Martínez.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Carlos Portillo, Lucas Suárez y Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Marcos Portillo y Rubén Botta o Ramiro Ruiz Rodríguez; Bruno Barticciotto, Federico Girotti y Ramón Sosa. DT: Walter Ribonetto.