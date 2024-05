Silvio Carrario: el Boca-Talleres “con muchos goles” que imagina; y el mensaje que le envió Milei

Jugó en una docena de equipos, con un promedio de ocho o nueve goles por año. Debutó en Primera División en Talleres en 1994, el trampolín por el cual Silvio Carrario se hizo conocido. Se fue a Racing y de allí pasó a Boca, en 1996, por lo que el duelo entre Xeneizes y el Matador este sábado por Liga Profesional lo tendrá frente a la pantalla. También vistió la camieta de Chacarita, en tiempos en que Javier Milei era arquero en las Inferiores y, según se dice, lo tenía como uno de sus delanteros preferidos.

El ex delantero Silvio Carrario confesó que en Olimpo le ofrecieron ir para atrás

Primero, el “Twetty” Carrario se enfocó en el Boca-Talleres, de lo más atractivo en esta tercera fecha del Torneo de la Liga, a las 20 en la Bombonera. “Puede ser un partido con muchos goles, los dos son fuerte arriba pero bastante débiles en defensa. Me gusta la propuesta de Talleres, sale a ganar en todas partes”, destacó el ex delantero, que ahora se desempeña como coordinador deportivo del club Lasallano, de la Liga Cordobesa de Fútbol.

Y enumeró las virtudes del Matador. “A Ramón Sosa que hay que aprovecharlo al mango antes que se vaya, no está muy lejos de ser un jugador de la Premier, hay que ver como se adapta pero puede llegar tranquilamente al fútbol inglés. Con (Ruben) Botta tiene a un jugador distinto, y Federico Girotti no es de los 9 que más me gusta, sobre todo en cuanto a la técnica, pero me está convenciendo. Por la fe que se tiene y por cómo busca siempre”, analizó.

Silvio Carrario\u002E

También se refirió a Nahuel Bustos. “No puede plasmar en la cancha todo lo que el hincha espera. Lo vimos en un gran nivel y hoy no lo está demostrando. No creo que se haya olvidado de jugar, para mi es un tema anímico o algo le pasa. Es una pena que se vaya. Dentro del plantel también está Gustavo Bou, un delantero que me gusta mucho, al que todavía le falta en lo físico para demostrar lo mejor de sí”.

AQUELLOS CRUCES CON WALTER RIBONETTO, TÉCNICO DE TALLERES

Nacido en Bell Ville, el “Twetty” Carrario se inició en Sporting, club de la vecina ciudad de Corral de Bustos. “En el otro equipo, Corralense, jugaba Walter Ribonetto, que es nacido ahí. Nos enfrentamos varias veces, por eso hice tantos goles je. Y eso que el Tino era áspero. En Corralense jugaban los “matungos” (sic) y en Sporting los que éramos buenos”, bromeó sobre el actual técnico de Talleres.

Silvio Carrario, ex jugador y DT de fútbol.

Sobre la designación de Ribonetto como entrenador Albiazul, indicó: “Fassi había dicho que buscaría alguien de experiencia para el cargo, pero como está un paso adelantado a todos nosotros, seguro que vio la manera de trabajar de Tino y habrá visualizado que estaba en condiciones de dirigir a Talleres. Si no, no lo hubiera elegido”.

CARRARIO EN EL CHACARITA DE JAVIER MILEI

En la parte final de la década del ‘90 y comienzos de los 2000, Silvio Carrario pasó a Chacarita. En las Inferiores del club atajaba Javier Mieli, hoy presidente de la Nación, en una destacada clase 1970 que lo llevó a Primera en tiempos en que el arquero de Chaca era Juan Carlos Docabo.

Javier Milei cuando atajaba en Chavarita (archivo).

“Hablaban bien de él en Chaca, que tenía condiciones para el arco. Hace poco me encontré con un amigo ‘Funebrero’ que lo conoce a Milei de los tiempos en que jugaba en Chacarita, y está muy relacionado con el club, y me dijo que Milei me tiene mucho cariño. Ojalá pueda verlo, este sábado viene a Córdoba y sería lindo un reencuentro”, expresó el “Twetty”.