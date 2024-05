El delantero ex Talleres que jugó con las dos camisetas y no lo dudó: “Está a la altura de Boca”

Con 35 años y una decena de clubes en su trayectoria, Claudio Riaño decidió que llegó el momento del retiro. Apareció con sus goles en Talleres, pasó por Boca, y palpitó el duelo de este sábado en la Bombonera, por la tercera fecha del Toreno de la Liga.

“Talleres hoy está a la altura de Boca como club. Me tocó ir al predio, y ver de lo que todos hablar y lo que se dice en el ambiente”, resaltó Riaño, quien en diciembre terminó su contrato con Aldosivi de Mar del Plata y no continuar como futbolista.

El cordobés Claudio Riaño marcó el único tanto de la victoria de Central Córdoba. (@cacc_sde) Foto: @cacc_sde

“No acepté las propuestas que había dando vueltas y con mi familia nos volvimos a Córdoba, cambiamos de vida porque ya estaba un poco cansado de los viajes. Hubiera sido lindo volver a algún club de acá, y podría haber sido Racing, donde me inicié. Los tiempos no coincidieron. De igual modo estoy contento con la carrera que hice y no hay nada que me reproche”, afirmó en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

En cuanto al crecimiento de Talleres como institución, remarcó: “Cuando estuve en México, jugando para el Necaxa, pude ver lo que había hecho Andrés Fassi en Pachuca. Cuando agarró Talleres yo sabía lo que iba a hacer. No tenía dudas que lo iba a lograr. Pudo llevar al club donde merece estar y con perspectivas de seguir creciendo”.

Claudio Riaño analiza su futuro fuera de Talleres (Foto: La Voz).

En sus tiempos en Talleres, en el Argentino A, con aquel inolvidable gol de chilena en La Boutique, frente a Alumni para el 3-2, fue compañero de Walter Ribonetto, el actual entrenador Albiazul. “No me sorprende la campaña que viene haciendo, estuvo mucho tiempo trabajando en el cuerpo técnico de Diego Dabove, a quien conozco, y se que se preparó muy bien”, lo destacó.

LO QUE SIGNIFICÓ JUGAR EN BOCA

“Llegar a Boca es hacer un máster. Es como ir a trabajar a una multinacional. El técnico era Carlos Bianchi. Fue un post grado. Hay que ser un poco inconsciente también para estar ahí, porque si no el club te abruma”, resaltó de su experiencia en el Xeneize en la temporada 2013/’14, para después pasar a Independiente.

Riaño se ganó un lugar en el equipo de Bianchi para esta noche (Foto: Télam).

“No me tocó hacer muchos goles en Boca. En realidad mi historia con el fútbol fue media accidental, ya que no hice inferiores. Estaba estudiando y se dio todo muy rápido. De Racing de Córdoba a Boca pasaron apenas cuatro años. Boca es impresionante, gigante. Siempre fui lo más profesional posible y estoy orgulloso de eso”, completó.