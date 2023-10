Maravilla Martínez y su futuro: la categórica frase que lo aleja de Instituto

Adrián Maravilla Martinez fue el gran acierto de Instituto en Primera. Con 17 goles en este 2023, es el que más convirtió en los equipos de Córdoba este año. Retenerlo aparecía como casi imposible, y el propio jugador dio su parece, que reduce al mínimo las ilusiones Albirrojas.

“Es difícil que nos quedemos. El país se devaluó tanto que iba a ganar menos que en enero. Es una decisión tomada y no hay vuelta atrás”, lanzó el delantero en una entrevista con Showsport Radio 101.3.

Maravilla Martínez anticipó que será muy difícil que se quede en Instituto. Foto: Twitter @showsportradi

“Se ha inclinado todo medio difícil en cuanto a la renovación. Yo le decía a mi representante ‘bajale el 50%’, yo me quiero quedar acá como sea’, se va a hacer medio difícil que nos quedemos. Lo hablaba con mi representante y él me dijo que en el nuevo contrato me pagarían menos que a principio de este año. Al club y a la institución estaré siempre agradecido”, recapituló Maravilla.

MARAVILLA NO JUGARÁ ESTE SÁBADO ANTE VÉLEZ

“Contra Vélez no voy a estar, si juego esta la posibilidad de desgarrarme. Terminé el otro día con el cuádriceps cargado, hoy me hice estudios y tengo una distensión y un edema”, explicó el delantero Albirrojo.

Adrián Martínez y una remera que demuestra su fe. "No es por mi fuerza, es por tu gracia". (Prensa IACC).

El encuentro de este sábado, segundo seguido como local, puede dejar a Instituto a salvo del descenso en caso de victoria, cuando quedan apenas 12 punto por disputarse. Y para la Gloria, será sin su goleador, quien además participó en siete de los nueve tantos Albirrojos en esta Copa.

“Si me dicen, yo voy a entrenar hasta el 31 de diciembre si hace falta, hasta ese día tengo contrato. Y obvio que quiero que clasifiquemos, queremos estar entre los primeros cuatro, falta poquito”, puntualizó.

LA POSTURA DE INSTITUTO SOBRE LA CONTINUIDAD DE MARAVILLA MARTÍNEZ

Juan Manuel Cavagliatto, presidente de Instituto, se refirió a la situación de Adrián Martínez. “Hicimos un esfuerzo gigante. No vamos a hipotecar el club. En Arabia le pueden ofrecer una cifra impresionante”, aseguró.

Adrián Maravilla Martínez marcó el 2-1 de Instituto ante Lanús, en Alta Córdoba. (Facundo Luque / La Voz)

El operativo seducción para retener a Maravilla era comprar parte del pase. O intentar renovar el préstamo con un sustancial aumento salarial, para ubicarlo como el jugador mejor pago del plantel.