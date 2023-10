Vergonzoso: el mensaje con tono de amenaza a Belgrano de un directivo de AFA

Explotó Guillermo Farré. Y no es para menos, una vez más Belgrano se vio perjudicado por el arbitraje en el empate con Central Córdoba, sobre todo por la inacción del VAR. El reclamo parte de que hubo al menos tres jugadas polémicas en las que Leandro Rey Hilfer, árbitro principal, y Darío Herrera, juez VAR, coincidieron en que no eran sancionables con penal y dieron continuidad al encuentro.

Farré fue explícito al quejarse. “Me están sacando muchos puntos. En el VAR está (Darío) Herrera, que me cagó contra San Lorenzo, que me cagó contra Independiente, que me caga hoy en no cobrarme dos penales que son muy evidentes”. Y añadió “El árbitro puede equivocarse, el VAR no, tiene 80 imágenes para analizar todo . Ya estoy cansado de que perjudiquen a Belgrano”, lanzó post partido. Y fue reguero de pólvora.

Ni hablar de lo que fue la réplica desde desde calle Viamonte, en este caso del inefable Pablo Toviggino, secretario general de AFA y hombre fuerte del entorno del presidente Claudio Tapia. Con un mensaje intimidatorio, cuasi mafioso en la red social “X” (ex Twitter): “Todo libremente! Rápido toman un micrófono, insultan, desprestigian y agreden verbalmente justificando sus errores. Sienten que tienen la impunidad para hacerlo? Cuando es del lado propio, el silencio los expone! Todos esos, sin pedir, igual se van a Morir Primero! Te lo Prometo!”. No menciona ni a Farré ni a Belgrano, pero todo indica que se refiere a los dichos del DT Celeste.

EL RECLAMO DE FARRÉ Y DE BELGRANO CONTRA EL VAR

“El VAR lo mínimo que tendría que haber hecho, es llamar al árbitro, decirle hay una mano y que la decisión fuera del árbitro. Entonces él tendría que haber avisado que hubo una mano y que vaya a Rey Hilfer a analizar en el VAR y que la vea y que diga si fue o no fue”, insistió Farré.

“En este caso hubo una mala intención en el desempeño del VAR que ya me está molestando porque el mismo personaje me perjudicó en varios partidos, siempre en contra de Belgrano”, añadió el DT Celeste.

LA PREPOTENCIA DESDE AFA CONTRA LOS CLUBES DE CÓRDOBA

No es la primera vez que Toviggino hace este tipo de manifestaciones públicas, cargadas de prepotencia. En marzo, tras las quedas en Talleres por el arbitraje de Fernando Rapallini en el empate con Defensa y Justicia en Varela, disparó: “El que más pide o reclama, se muere primero”.

Como uno de lo que criticó en público fue Juan Pablo Fassi, hijo del presidente Albiazul, el directivo de AFA lanzó en el mismo twett: “¿Se creen que logran algo de esta manera? Es un país libre, hablo de Argentina porque se que son hinchas de otros país. No confundan libertad con libertinaje”.

Pablo Toviggino, derecha, junto a Claudio Tapia.

Toviggino, relacionados a los clubes de Santiago del Estero, Güemes y Central Córdoba; también acometió contra Atlético Tucumán, por un comunicado en repudio al desastroso arbitraje de Fernando Espinoza.

“Cuantos Comunicados y Declaraciones!! Los Comunicados son de índole Militar!! Solo faltó que lo numeren y quedaba bien de época. Seguro piensan que logran algo de esa manera, no?? Que poco saben y entienden. OJO, EL QUE MÁS PIDE O RECLAMA, SE MUERE PRIMERO!! Memoria Muchachos!!”; el pendenciero mensaje de Toviggino en Twitter.