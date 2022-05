Debut, penal atajado y clasificación. Manuel Vicentini fue uno de los destacados en Belgrano, para conseguir el pasaje a 16avos de la Copa Argentina en la definición desde los 12 pasos. Como él mismo lo resumió: “Se dio todo de la manera ideal”.

“Belgrano está pasando buenos momentos muy seguidos, por ejemplo con le arranque en la campaña de la Primera Nacional, que no se cuántos equipos tuvieron una similar. Se estiró bastante este momento ideal y sirve para seguir buscando el objetivo que tenemos todos”, aseguró el arquero, en referencia al ascenso.

En una entrevista con Radio Sucesos, destacó: “El partido con Platense fue una buena medida para saber dónde estamos parados y para mostrarse. Porque le ganamos a un equipo de Primera, más allá de que por nombres Belgrano no tiene nada que envidiar a clubes de la Liga Profesional”.

Y añadió: “En cancha hubo un once que no venía teniendo minutos, pero como el plantel es muy largo salió bien. En mi caso venía esperando este momento, en mi carrera no cambié mucho de clubes, sólo estuve en Boca y en Sarmiento, y para mi era importante jugar”.

Caravana Pirata

“Lo de la gente de Belgrano es increíble, la ciudad de Córdoba es muy pasional. Tengo visitas en casa y no paran de sorprenderse con lo que genera la hinchada, que empuja y motiva. El hincha demuestra la expectativa e ilusión que tiene”, resaltó Vicentini sobre los 20 mil seguidores Celestes en La Rioja.