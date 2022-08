Madres de bebés fallecidos en el Neonatal de Córdoba rechazaron reunirse con Gabriela Barbás

Madres de cuatro bebés fallecidos en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba se negaron a reunirse con la nueva ministra de Salud, Gabriela Barbás. Entre sus motivos, argumentaron que la funcionaria trabajaba en el equipo del renunciante Diego Cardozo y “estaba al tanto de la situación”.

Las progenitoras se expresaron este viernes, poco después de conocerse que una de ellas mantuvo un encuentro privado con Barbás en horas de la mañana. Romina Cejas, una de las madres damnificadas, habló con Telefé Córdoba y explicó que la invitación fue hecha el jueves, que le dijeron que no y que ella particularmente le reclamó “por qué llamó a mi hija, siendo menor, en vez de llamarme a mí”.

Gabriela Barbás. (La Voz / Archivo)

“No vamos a ir, no voy a cambiar de opinión”, sentenció. Además aseguró que la flamante titular de la cartera sanitaria provincial “ya estaba al tanto de todo esto y no nos ayudó en nada”. Por su parte, Vanesa Cáceres, mamá de otro de los niños que fallecieron indicó que aún no fue convocada, pero que si la llaman no asistirá.

En tanto, su esposo consideró que “sigue todo igual”, pese al cambio de nombres en el Ministerio. “Son los mismos de Cardozo, no veo ningún cambio y esperamos que haya porque para nosotros son del mismo equipo”, cerró.