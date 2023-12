Luego del revés judicial contra Nalbandian, habló su exnovia: “El hostigamiento fue enorme”

Aracelí Torrado, la exnovia de David Nalbandian que lo denunció por acoso y hostigamiento, habló tras el revés judicial que complica la situación del cordobés. Este jueves por la noche, aseguró: “El hostigamiento fue enorme”.

“Fue muchísimo trabajo el que tuvimos que hacer para que se nos prestara atención. Al fin nos da la razón la Justicia”, expresó Torrado este jueves en diálogo con ElTrece, en alusión a la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Contravencional.

Araceli Torrado, nueva novia de David Nalbandian paralizó la web.

En este marco, manifestó su enojo al momento en el que la investigación tuvo una pausa: “Era indignante ver cómo archivaban la causa, como si nada, por ser una figura pública y por ser él”. Además, aseveró que el “delito que tiene que ver con violencia psicológica y sexual”.

Denunciaron por acoso y hostigamiento al famoso deportista cordobés. Foto: web

A pesar del fallo, Torrado sigue viviendo las consecuencias de las grabaciones que fueron registradas sin su consentimiento: “Me perjudicó en absolutamente todo. Al día de hoy no sé que ha hecho con todo lo que me grabó, con las imágenes que tiene de mi intimidad y desnudez”.

La cámara que habría colocado David Nalbandian en el baño de Araceli Toledo. Foto: Federico Fahsbender

Torrado reveló que estuvo con Nalbandian aproximadamente medio año, pero se enteró de la presencia de las cámaras dos meses más tarde. Le consultó al extenista el motivo de la instalación de los dispositivos y recibió una respuesta que la desconcertó.

POR QUÉ NALBANDIAN PUSO UNA CÁMARA EN LA PIEZA DE TORRADO

“Lo que él me dice es que puso la cámara para entenderme. No sé a que se refería con eso. La cámara apuntaba a la cama y en otra ventilación había un micrófono”, detalló. Ante este escenario, arremetió: “La cantidad de acoso y el hostigamiento fue enorme, no fue solo esto”.

Como si fuera poco, según contó, Nalbandian se comunicaba con las amigas de Torrado para saber sobre dónde se encontraba o si estaba con alguien más. “Gracias a Dios no fue más. Me parece gravísimo todo lo que sucedió. Se fue dando en los últimos meses cuando decidí cortar la relación”, cerró.