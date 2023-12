David Nalbandian, complicado: Araceli Torrado solicitó una restricción y un allanamiento

Este martes, Araceli Torrado, exnovia de David Nalbandian, solicitó a la Justicia una medida de restricción y un allanamiento a los dispositivos del deportista. Lo hizo en el marco de una causa que implica a cordobés con acciones de hostigamiento y acoso.

Esta instancia judicial tuvo lugar luego de que la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Contravencional revocara la resolución que archivó la causa contra Nalbandian, tras un recurso de apelación interpuesto por el abogado de Torrado, Martín Olari Ugrotte.

PEDIDO DE RESTRICCIÓN Y ALLANAMIENTO CONTRA NALBANDIAN

“Fue un buen paso el hecho de poder hablar y declarar. Estoy esperándolo haces meses, desde que hice la denuncia a mitad de año. Siento un poco de alivio al saber que se ha hecho público y que nos han prestado atención de parte de la justicia”, dijo Torrado a Télam.

La modelo estuvo declarando durante dos horas en el Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad 30, ubicado en el barrio porteño de Palermo. “Hoy volvimos a insistir en la medida de restricción. En una de mis últimas comunicaciones con él, me dijo que me iba a buscar. Tuve que mudarme a las corridas y a las escondidas”, agregó la joven.

David Nalbandian fue denunciado por su expareja. Foto: Expansión

Por otra parte, pidió un allanamiento de los dispositivos de Nalbandian ya que “me filmó y grabó por bastante tiempo como para tener desnudez y privacidad de mi persona, familia, amigas”, según lo declarado por Torrado.

“Me generó pánico y ansiedad saber que él me tiene en su celular o en alguna aplicación y no pude tener la respuesta de dónde queda mi intimidad, mi imagen”, expresó. Por su parte, el abogado de la mujer informó que “entre este martes y miércoles” el Poder Judicial va a resolver sobre los pedidos de su representada.

ACOSO SEXUAL Y HOSTIGAMIENTO, LAS ACUSACIONES CONTRA DAVID NALBANDIAN

Torrado aclaró que la cámara oculta en su habitación no fue el único hecho que padeció, sino que “fueron incontables las situaciones de acoso, hostigamiento y de acoso sexual que tuve que pasar”. “Cuando corto la relación, en vez de entender, él quería seguir y acostarse conmigo a la fuerza”, explicó.

Araceli Torrado, la expareja de Nalbandian.

A su vez compartió que esta situación la perjudicó laboralmente ya que tuvo que “esconderse” porque a los “eventos de trabajo muchas veces iba o se invitaba solo”. Asimismo, comentó que el extenista estuvo hostigando a una de sus amigas para “preguntarle si estaba con alguien más”.

“Espero que la justicia ahora que está actuando no tarde mucho más. Queremos el allanamiento a los dispositivos. Me quiero quedar tranquila que no está en manos de una persona depravada”, concluyó Torrado.