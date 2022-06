“Guía de Viajes con Samuel y Audrey” es un canal de YouTube muy popular en el que, justamente, Samuel y Audrey relatan sus aventuras en diferentes partes del mundo. Este domingo, subieron un nuevo video en el que la pareja de canadienses se encuentra en las sierras de Córdoba para renovar una propiedad de la familia de la joven que se encuentra en las sierras.

“En este video, les vamos a dar una breve descripción de lo que se viene. Hay mucho trabajo por adelante, pero estamos muy emocionados por comenzar. Así que aquí está nuestro primer video del comienzo de algo nuevo”, describieron en el video de presentación de este nuevo proyecto.

“Ya no estamos en Canadá, acabamos de llegar a Argentina. Muy emocionante estar aquí en las sierras de Córdoba, después de mucho tiempo. Se siente como mucho tiempo. Fue 2020 cuando estuvimos acá por última vez y teníamos planes de regresar unos meses mas tarde, pero bueno comenzó la pandemia. Hemos estado en espera por dos años a ver cuándo podíamos regresar”, relató Audrey que habla muy bien español. Junto a ella se encuentra Samuel, su pareja, quien está aprendiendo el idioma “de a poquito”.

Qué hacen Samuel y Audrey en Córdoba

Como ya adelantamos, la pareja de canadienses se encuentran en Córdoba para renovar la propiedad de la joven que estuvo en su familia por tres generaciones. Así lo explica ella en el video: “Creo que la mayoría ya sabrá que vamos a comenzar un nuevo proyecto donde vamos a estar renovando la propiedad que ha estado en mi familia por tres generaciones. Esta es una propiedad que mi abuelo compró, creo que por los años ‘40. De chica yo viví aquí por un tiempo, unos seis años, mientras mis papás, mi tío y mi tía trabajaban en el hotel que habían construido”.

“Para nosotros siempre ha sido un sueño poder regresar y terminar ese proyecto que no se pudo completar y terminar. Esto es algo que vamos a estar desarrollando, van a ser varios capítulos. Es un proyecto que nos va a tomar meses y años porque es una propiedad bastante grande, tiene varias construcciones y hay mucho trabajo por hacer. Estamos muy emocionados de estar acá y por lo que se viene”, detalló Audrey.

En el video se pueden ver diferentes aspectos de la propiedad y luego recorren el pueblo en el que se encuentran. “Mañana empieza el trabajo. Nos hemos tomado un día para organizar todo, la casa, nuestras maletas. Ayer fuimos de compra. Un día para aclimatarnos a este nuevo lugar. Mañana tenemos que empezar a buscar gente para limpiar la propiedad y desmalezar y cortar toda la zarzamora que ha crecido en estas últimas dos décadas”, agrega.

Y concluye: “Aparte de lo que filmamos también estuvimos visitando a distintas personas en el pueblo: conocidos, amigos. Avisando que estamos de regreso. Tenemos planes de ir al pueblo a comprar unas cuantas herramientas, una linterna porque no podemos ver nada, es una oscuridad completa. Estamos muy emocionados por este proyecto y lo que se viene. Vamos a filmar todo como es: las altas y las bajas. A mi me gusta o intento ser una persona optimista y positiva y a veces no muestro lo negativo o lo que va mal porque quiero poner cosas positivas en el mundo, pero queremos mostrar los buenos días y los difíciles”.

Quiénes son Samuel y Audrey

Samuel y Audrey son una pareja de canadienses que crearon el canal de YouTube “Guía de Viajes con Samuel y Audrey”. Ambos se conocieron en Core del Sur y viajan por el mundo mostrando diferentes culturas desde el 2013. Tienen también un canal similar en inglés, pero debido a la gran cantidad de pedidos, decidieron crear un en español.

“En este canal vamos a compartir guías turísticas, consejos de viaje, y comidas típicas para probar. Como viajeros a largo plazo entendemos las preguntas que viajeros tienen antes de llegar a un nuevo destino: ¿Qué hacer? ¿Qué comer? Qué visitar? ¿Qué ver?”, explican.

“Con estas guías turísticas queremos responder estas preguntas y sugerir atracciones que valen la pena visitar, comidas típicas para probar, y consejos de turismo para ayudarles a planear su itinerario de viaje”, añaden.