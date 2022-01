Laura Biscarreta es una cordobesa que vacaciona por Argentina y que se volvió viral por su fotos en las que muestra los mejores y más pintorescos paisajes haciendo toples. Cansada de la rutina renunció a su trabajo de profesora de educación superior para buscar otro camino y contó a VíaPaís el trasfondo de sus reels sin corpiño que llegaron a tener más de cinco millones de reproducciones.

Libertad, esa es la palabra que define a Laura Biscarreta. Tiene 42 años y es de Mina Clavero, está casada y tiene un hijo de cuatro años. En el 2020, cuando empezaron a levantarse algunas restricciones por el coronavirus, viajó con su marido por diferentes partes de su provincia mientras vivía una etapa de cambios personales.

“La maternidad fue fuerte para mí. Sufrí la crisis de la mediana edad y tuve un desencuentro con mi profesión, con el mundo académico y como mujer”, considera Laura. Fue madre cerca de los 40 años y trabajó como docente de nivel superior. Durante la cuarentena decidió renunciar a su empleo para buscar nuevas experiencias relacionadas con la naturaleza, su cuerpo y el deporte.

El origen de las fotos sin corpiño

Laura y su marido están casados hace 20 años y les gusta disfrutar de la naturaleza, viajar y conocer lugares nuevos. Una de sus actividades favoritas es meterse al río, y fue así donde empezó, sin quererlo, la aventura del toples. A Laura le molestaba meterse al agua y mojar la parte superior de su traje de baño. Por eso empezó a quitárselo para zambullirse, pero siempre en lugares con poca gente.

Laura pasó de tener 1000 seguidores en Instagram a superar los 18 mil con las repercusiones de sus videos. Foto: Laura Biscarreta

Su marido fue quien la fotografió por primera vez de espaldas y sin corpiño. Empezó a hacer reels de su esposa caminando en distintas partes de Argentina haciendo toples. El objetivo no era volverse viral, era solo un juego de pareja. Sin embargo sus videos tuvieron mucha repercusión en las redes, a tal punto que uno de ellos alcanzó más de cinco millones de reproducciones, y ninguno baja de las 50 mil visualizaciones . Sin embargo y más allá de la viralización, ellos siempre lo vieron como una “picardía de pareja”.

Entre críticas y aplausos por hacer toples en las redes sociales

Hace un mes, Laura se fue de viaje a un camping con su familia a la Patagonia: en ese momento tenía 1.000 seguidores en su cuenta de Instagram, pero ahora tiene 18 mil. “Nos fuimos 20 días a la Patagonia y ahí fue un boom de seguidores y comentarios. Mi Instagram, es como mi diario íntimo, un espacio donde me gusta mirarme a mí, con un mensaje positivo, humor y sarcasmo”, dice la cordobesa.

“En las redes sociales tuve todo tipo de comentarios: desde mujeres a quienes les daba asco, hasta que era una roba maridos pasando por otras que me aplaudían”, detalló Laura sobre el contenido que comparte.

Su objetivo está lejos de la militancia o como ella lo llama “de un campo de batalla”; su misión y su búsqueda tienen que ver con procesos personales, de encuentro, de reflexión, de conocimiento y sobre todo de libertad.

“Hoy tengo la libertad de elegir como invierto mi tiempo, mis ideas y mis relaciones. Estoy jugando mi propio juego. Siempre tuve vergüenza de mis lunares. Hoy me saco la remera y salgo a lucirlos”, remarcó.

Laura Biscarreta: “La bandera que uno tiene que defender como persona es la de la libertad" Foto: Laura Biscarreta

Laura no busca imponer el toples, sin embargo, a medida que fue creciendo su popularidad en las redes, se percató de que para muchos que la mujer muestre el torso es un tema tabú. “Una vez recibí el comentario de una mujer que me decía: ‘¿Por qué no te meten presa?’. Sin embargo, yo no muestro mis senos”, reflexiona Laura.

Así como muchas mujeres la critican y otras la aplauden, pero la docente también tiene entre sus seguidores al público masculino: algunas de las reacciones son hormonales y groseras. Pero la imagen que más le sorprendió fue la de los hombres a quienes les pareció atractiva una mujer por su actitud.

El toples como bandera de libertad

Para muchos el toples tiene una connotación sexual; sin embargo, Laura nunca lo vio así. Sus acciones están alejadas de esta militancia: su camino y su búsqueda personal se centran en ella como mujer y sobre todo en la libertad.

“La bandera que uno tiene que defender como persona es la de la libertad. Es sentirse libre de hacer lo que quiera. Esto para mi empezó como un juego y se convirtió en una forma de vivir mi vida libremente, como madre, esposa y mujer”, finaliza Laura.