Una sanjuanina de 33 años se destaca por ser enfermera y también fisicoculturista. Se trata de Gabriela Díaz, quien además es mamá de dos chicos de 16 y 8 años y que es campeona sudamericana en su categoría de bikini fitness. Además, es subcampeona argentina y sueña con seguir representando a San Juan y al país en competiciones importantes dentro de esa rama del culturismo.

En diálogo con Diario La Provincia SJ, Gabriela indicó que “este fue mi segundo torneo, no tengo mucha experiencia y yo misma me sorprendo porque me fue bastante bien. Hace un año y medio que me preparo para competir luego de empezar a entrenar como cualquier mujer, por querer cuidarme un poco más”. Además, reveló que decidió comenzar su preparación dentro del bikini fitness luego de charlar con una profesional en el gimnasio al que asiste. En marzo de este año, participó de un certamen en Córdoba, donde quedó tercero. Hace pocos días, compitió en Buenos Aires en un torneo argentino y en otro sudamericano, en este último, logrando consagrarse ganadora.

Gabriela Díaz junto a su familia Foto: diario la provincia sj

“Lo que buscan los jueces en la rama bikini fitness es definición muscular, no volumen. Se busca un cuerpo atlético, definido y lo femenino de la mujer. Tengo una alimentación basada en proteínas donde también incluyo carbohidratos y grasas saludables pero en menor porcentaje”, indicó. Luego, agregó: “Yo estoy súper contenta. El haber competido por primera vez en un torneo argentino y otro sudamericano y haber obtenido estos logros es una satisfacción muy grande. Soy esposa, madre, profesional y tengo responsabilidades, entonces lo veo como una manera de superarme a mí misma, es un gran logro personal. Trabajo en el hospital, en el hospital y en casa, soy ama de casa, y para mi es importante que esta disciplina se dé a conocer”.

Gabriela cuenta con el apoyo de su esposo, de sus hijos de sus padres en este camino emprendido. Además, busca incentivar a las mujeres: “Al principio no era muy conocido el deporte en la provincia por eso busco que se dé a conocer en San Juan porque es muy bonito, para mi es mi cable a tierra, un día que no entreno es un día que siento que me falta algo”. Ahora, buscará seguir compitiendo en torneos internacionales: su próxima meta es el torneo organizado por el actor Arnold Schwarzenegger en abril de 2022 en Brasil. “Me gustaría competir a nivel internacional y alentar en San Juan este deporte”, concluyó.