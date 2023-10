Nadie la para: el sorprendente cambio físico de Cande Correa que se consagró campeona en fisicoculturismo

La exconcejal Cande Correa, oriunda de Salta, no para de llamar la atención de sus seguidores con sus publicaciones en Instagram, no solo por su repentino cambio de profesión, sino por su revelación junto a su nuevo deporte: el fisicoculturismo.

Días atrás, la salteña viajó a la provincia de Tucumán junto a otras deportistas para competir en un torneo en donde brilló e impactó a todo el jurado ya que salió campeona en las dos categorías que se presentó: Categoría Glamour WFF y Categoría Sport Model WFF.

Cande Correa compitiendo en la categoría Glamour en fisicoculturismo. Foto: Instagram

“Haber vivido esta experiencia en carne propia, realmente me hizo descubrir un montón de emociones, el amor propio, la disciplina, la constancia, la organización, el compañerismo. La verdad que es increíble lo que se vive, la experiencia, aprendí a más que nunca conectarme conmigo misma. A generar hábitos en mi vida. Estoy muy contenta. Nunca me imaginé ganar en las dos categorías que me presenté”, expresó la fitness en diálogo con La Yapa Salta.

El impactante cambio de Cande Correa: de la política y los medios, al fisicoculturismo

“Este deporte me encanta, me gusta y siento que me hace mejor, me hace bien”, comenzó diciendo la exconcejala fit en su cuenta de Instagram y le dejó un claro mensaje a sus seguidores: “Espero que ustedes también tengan el coraje de vivir su vida sin que la crítica los limites”.

La salteña destacó que está muy contenta con los resultados que ve en su cuerpo y salud desde que comenzó a entrenar y alimentarse de manera más consciente y responsable. “Hoy puedo ser esto y mañana bombero porque me propongo vivir todo lo que tenga ganas, eso me hace sentir que estoy viva”, sostuvo.

“Siento que crezco, que aprendo, me valoro, me conozco, me desafío y me encuentro, es tremendo. Ojalá que puedan tener ese coraje y ser felices”, concluyó y destacó el apoyo de sus familiares y amigos.

Las fabulosas publicaciones de Cande Correa que cautivaron a los fans

Cande Correa recibe muchas críticas sin sentido por esta cambio de vida que emprendió, y no se queda callada. “Sé que quizás a mucha gente le moleste o no entienda este deporte”, comenzó uno de sus posteos y mencionó alguno de los mensajes negativos que recibe: “Que me arruinó el cuerpo, dicen porque están acostumbrados a la vida sedentaria, a una vida que la sociedad nos muestra diciendo que es Sana... Que me arruino el cuerpo cuando lo único que hago es entrenarlo y amarlo...”.

“El cuerpo trabajado está muy mal visto, caracterizado por miles de juicios. El sobre peso está muy bien visto, y ahí en donde la sociedad aplaude porque para ellos es un cuerpo sano. Sin contar en todo lo que eso perjudica a nuestro organismo”, agregó.

La diva dejó la política por el fisicoculturismo. Foto: Fabio Carrizo

Y remarcó: “Este cuerpo al que critican, lo vengo trabajando día a día, con un entrenamiento moderado, con una dieta, una increíble alimentación. Este cuerpo no necesita de nada para lucir mejor, nuestro cuerpo en general solo necesita amor, entrenamiento y buena alimentación”.

La nueva imagen de Cande Correa, la ex concejal salteña. Foto: Fabio Carrizo

“Hay entrenadores que si no te pinchan la cola con esteroides creen que no pueden hacerte ganar, ¡y no es así! ¡No dejen que nadie les meta cosas en la cabeza y mucho menos en el cuerpo!”, destacó en cuanto a las malas prácticas que puede haber en el fisicoculturismo.