Los nombres con los que Racing se fue a Jujuy para cortar la racha negativa

Este domingo a las 17 Racing de Nueva Italia se presentará en Jujuy frente a Gimnasia de esa provincia, en el afán de terminar con la racha sin victorias en la Primera Nacional: no gana desde hace siete fechas, cuando derrotó a Chaco For Ever, colista de la Zona B del torneo.

Carlos Bossio subió en la noche del viernes a la delegación con un sólo cambio en el equipo respecto del encuentro con Ferro, en el que la victoria se escapó en el último minuto. Nicolás Cavagnero volverá al doble cinco junto al capitán Emmanuel Giménez y por Pablo López, con lo que también se retoca el sistema de juego, para volver al 4-4-2.

Racing y Ferro, en el Miguel Sancho, por la Primera Nacional. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

Leonardo Calidad Rodríguez; Santiago Rinaudo, Marcio Gómez, Elías Calderón y Juan Cruz Argüello; José Méndez, Cavagnero, Giménez y Leandro Fernández; Franco Coronel y Francisco Aman; la formación de Racing. El Loco Méndez se recuperó de una dolencia en la rodilla y formó parte de la delegación que viajó a Jujuy anoche.

El plantel de Racing de Nueva Italia que viajó a Jujuy para visitar a Gimnasia este domingo. Foto: Twitter @ClubARacin

LAS SIETE FECHAS SIN GANAR DE RACING

La última victoria de Racing en la Primera Nacional data del domingo 2 de abril, cuando venció 2 a 0 en el Miguel Sancho a Chaco For Ever, último en la Zona B, por la octava fecha.

A partir de allí empató con Mitre en Santiago y con Chacarita como local, perdió con Tristán Suárez 3-2 afuera, igualó con Atlanta 1 a 1 de local, cayó ante Aldosivi en Mar del Plata, igualó 2 a 2 con Riestra en su segundo partido seguido como visitante, y fue 1 a 1 con Ferro el pasado lunes.

Racing de Córdoba vs Ferro en cancha de Nueva Italia por fecha de la Primera Nacional 22 mayo 2023 foto Javier Ferreyra

Gimnasia le ganó 2 a 1 a Atlanta como visitante, cosechó 22 puntos y aparece sexto, en zona del Reducido por el segundo ascenso.