Los Caligaris despidieron a un integrante por un exabrupto contra un periodista mexicano

En un nuevo capítulo del enfrentamiento entre mexicanos y argentinos por el Mundial Qatar 2022, un integrante de Los Caligaris cruzó a un periodista de aquel país y la banda lo despidió. A través de Twitter, el trombonista Federico Zapata le respondió con vehemencia a Paco Villa, quien había criticado duramente al “Dibu” Martínez.

“El famoso Dibu es un gran arquero, admirable su mentalidad y calidad, pero también es el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe. Es campeón del mundo, y qué bueno por él y por los argentinos, pero se le recordará por esa grotesca imagen”, había escrito el periodista. Esto desató la furia del músico de la banda cordobesa, a quien no le tembló el pulso para responderle.

El periodista mexicano había salido a criticar al arquero argentino Emiliano Martínez. Foto: Twitter

“Ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota, dejen de llorar. Prueben con el fútbol americano o el béisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros... marica”, le contestó Fede Zapata. Y agregó: “Vayan, sigan llorando”.

La desafortunada respuesta del músico de Los Caligaris a un periodista mexicano. Foto: Twitter

La inesperada respuesta del integrante de Los Caligaris causó enojo entre los mexicanos, quienes le recordaron el apoyo que tiene la banda cordobesa en aquel país. Por este motivo, el grupo tomó la drástica decisión de despedir al trombonista.

El comunicado de Los Caligaris

Momentos después, al tomar conocimiento de lo que había ocurrido, Los Caligaris publicaron un comunicado en el que confirmaron el despido del músico Federico Zapata. “Si uno de nosotros piensa así, ya no es uno de nosotros... Si tocan a México, nos tocan a nosotros”, escribieron. Cabe destacar que la banda es furor en México, donde su carrera tomó un impulso impensado y llenan estadios cada vez que se presentan.

El comunicado de Los Caligaris despidiendo a su trombonista. Foto: Instagram

El arrepentimiento y pedido de disculpas del trombonista de Los Caligaris

Ante la gran repercusión que tomaron sus dichos, Federico Zapata eliminó los tuits y se motró arrepentido. “Fue un error involucrarme en una conversación en la que no tengo nada que ver, y realmente me expresé mal. Disculpas a toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte. No era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas”, escribió. Y antes de borrar su cuenta, pidió que “no involucren” a la banda.