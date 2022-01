Lo suyo es cantar goles, y además sorprendió sobre el escenario junto a Los Caligaris, la banda que más le gusta. Julián Álvarez acompañó en el show del domingo último en Tecnópolis, primera vez que iba a un recital de los cordobeses, empuñó el micrófono y le entró a Razón, uno de los hit. Golazo.

“Cuando nos enteramos que le gustaba la banda le empezamos a mandar mensajes por las redes, sobre todo los que somos hinchas de River. Cada vez que hacía un gol le enviaba saludos, así que fueron muchas veces. Y el respondía ‘gracias genios’. ¡El goleador de River y jugador de la Selección nos decía genio a nosotros!”, compartió Martín Pampiglione, líder de la banda, en Vía Córdoba.

“Lo que más sorprende es su humildad. Nos dijo que iba a ver el show del domingo. ‘Por fin nos vamos a conocer’, nos puso. Llevé una pelota e intenté tirarle un caño, y no hubo forma. Durante el show lo veía al costado del escenario que cantaba todas las canciones, y la idea era que subiera. No se animaba hasta que con Razón, me hermano Raúl lo fue a buscar y la cantó toda”, repasó Pampiglione.

Y completó: “Ahora puedo decir que canté con Julián Álvarez y me sirivió un fernecito sobre el escenario... Con 20 años tiene los pies sobre la tierra, es el mismo pibe que salió de Calchín, su pueblo, aunque ahora sea la estrella de River y juegue en la Selección.