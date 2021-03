El fin de semana pasado, la Policía de Córdoba debió clausurar tres locales nocturnos en la ciudad. Los establecimientos debían funcionar como bares pero se divisó una gran cantidad de personas sin barbijo ni distanciamiento social. En total, cerraron locales en San Lorenzo al 100, Colón al 4.700 y en Donato Álvarez al 9.500.

El local nocturno infringió las normas sanitarias vigentes y fue clausurado por la Municipalidad de Córdoba

Pero esos no fueron los únicos locales que dejaron la pandemia de lado y funcionaron en modalidad boliche, ya que en la zona del Chateau Carreras, se difundieron videos con jóvenes bailando sobre la barra, sin respetar protocolos. Incluso, en la madrugada del lunes, el local Punta Alvear también fue clausurado preventivamente por infringir las normas sanitarias.

A raíz de esta situación, que va de la mano con el aumento de casos de coronavirus, el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, se refirió a la situación en Cba24n. El jefe comunal aseguró que se lleva a cabo una reunión la Cámara de Espectáculos de la ciudad “para pedirles que extremen todos los controles”.

En Córdoba, una importante cantidad de locales nocturnos abrieron en modalidad boliche

“Nosotros vamos a estar controlando y vamos a cerrar los locales que tengamos que cerrar. Esto tiene que ser una política de conciencia social porque todos nos tenemos que cuidar”, expresó tajante Llaryora. Y agregó: “Vamos a ser inflexibles, vamos a clausurar a quien tengamos que clausurar, porque sabemos que el que no cumpla con los protocolos, está poniendo en riesgo a la sociedad”.

Ante la consulta de posibles restricciones, el intendente explicó que, por el momento, no se están evaluando cierres de actividades. En este sentido, Llaryora dijo: “El cumplimiento de los protocolos es la mejor manera para que no aceleren los casos, y si no aceleran los casos, no tenemos que aplicar restricciones. Hoy no estamos evaluando restricciones, estamos apostando al cumplimiento de los protocolos. Pero si los casos se siguen elevando, vamos a tener que aplicar medidas para cuidar a nuestros vecinos”.