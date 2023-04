Le dieron el alta al taxista baleado en la cabeza en Córdoba: “Pensé que me moría, nunca me pasó esto”

Un taxista fue baleado en la cabeza tras un intento de robo en barrio Kennedy. El trabajador acababa de dejar a una pasajera en la zona, cuando fue increpado por dos motochorros que intentaron asaltarlo. Finalmente, este lunes recibió el alta médica.

Sucedió el pasado viernes entre las calles Amenábar y la avenida Valparaíso cuando el hombre aceleró al darse cuenta del intento de robo y los delincuentes le dispararon. Una de las balas llegó a darle en la cabeza y fue trasladado al Hospital de Urgencias.

EL ESTADO DE SALUD DEL TAXISTA BALEADO EN CÓRDOBA

La víctima dialogó con El Doce y detalló cómo fue el violento episodio: “me estacioné para dejar a la pasajera y cuando veo venir que una moto se venían hacia mi aceleré. Luego, llegué hasta la puerta del Jockey y sentí que me moría”

En ese momento, un oficial que se encontraba en la puerta del shopping, cargó al taxista en su auto y lo llevó al Hospital de Urgencias.

“Es algo muy feo la inseguridad que hay, la calle está difícil”, se lamentó el hombre y dijo: “yo pensé que me moría, nunca me pasó esto, no se lo deseo a nadie”.

Con respecto al accionar de la policía, la víctima sostuvo que los patrulleros pasan mucho pero “los agarran y los largan”, haciendo referencia a los ladrones.

El taxista trabaja hace mas de 25 años en el rubro y su hermano contó: “siempre se metió por todas las zonas de la ciudad, pero hoy en día estamos todos los laburadores desprotegidos”.

“Yo hacía taxi y lo dejé por la inseguridad. No se puede trabajar, no sé qué tenemos que hacer para salir tranquilos”, concluyó el familiar.