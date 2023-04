Córdoba: ahorcaron a un taxista para robarle y le fracturaron la nariz

Un taxista sufrió un violento robo mientras trabajaba en barrio Jorge Newbery. Dos delincuentes se hicieron pasar por pasajeros e intentaron ahorcarlo. El hombre sufrió fracturas en la nariz y fue trasladado a un hospital de la ciudad de Córdoba.

Sucedió el pasado viernes por la tarde. Un taxista de 52 años, de la empresa Transmitaxi, se encontraba trabajando en la zona del Sanatorio Mayo cuando dos “pasajeros” lo frenaron y le dijeron que se dirigían al barrio Jorge Newbey. Durante el viaje, el chofer comenzó a sospechar de la zona a la que lo habían llevado.

EL RELATO DEL TAXISTA

En diálogo con Radio Mitre, el hombre contó cómo fue el violento episodio. “Vi el lugar medio desolado. Veo un patrullero del barrio y le hago señas de luces. Cuando pasa por el lado mío, lo miro y le cierro el ojo como para que me controle, que haga algo. No sabía cómo hacer para que se parara”.

“Lo veo por el espejo y se vuelven. En eso, un hombre en una Kangoo entraba al barrio, que es una villa, y se bajan los policías. Yo paro y los tipos (delincuentes) me dicen: ‘No es acá, venimos de laburar’”, dijo.

“El policía habla con el de la Kangoo, me mira a mí y le digo: ‘¿Me vas a controlar?’. ‘No’, me dice. ‘Seguí’. Cuando doblé empecé a ver las casitas precarias sobre mano derecha, cruza un cinto y me empezó a ahorcar, no aflojaba, ya me estaba desvaneciendo”, contó.

Finalmente, el taxista sufrió fracturas en la nariz y posteriormente fue trasladado al Hospital Elpidio Torres.