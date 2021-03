La Subsecretaría de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Córdoba evalúa semana tras semana las posibles mejoras en el servicio de transporte urbano de pasajeros.

Cabe destacar, que la semana pasada a pedido del Centro Vecinal de barrio Los Boulevares, se acordó extender la línea 23 y 35, lo que implicó cambios de recorrido que se implementaron a partir de este lunes.

En ese sentido, el subsecretario Gonzalo Guevara, advirtió a Cadena 3 que todavía se están acomodando y que persisten algunas quejas, pese a que se reforzó el servicio y la frecuencia a partir del 1 de marzo.

“Arrancamos el 1 de marzo con la misma cantidad de pasajeros y con aumento del boleto en comparación a febrero. Por ello, hemos puesto 108 unidades más en el servicio”, indicó.

Además, aseguró que hubo un aumento de las frecuencias de las 108 líneas, pero que “a veces diversas manifestaciones en el centro de la ciudad, que es a donde llegan todos los colectivos, pueden generar demoras”.

Según especificó Guevara, “la idea es que de 7 a 9, que son los horarios pico, reflotemos las unidades”.

Y agregó que este miércoles tendrán una reunión para monitorear y seguir planificando modificaciones en el sistema. “Aumentamos la frecuencia de la línea 40 para que funcione como línea 45, aumentándole el recorrido”, ejemplificó.

Reclamo del barrio Los Cortaderos

En el contexto de los cambios realizados por la Municipalidad un grupo de vecinos de barrio Los Cortaderos salió a reclamar por por la línea 26 que según denuncian “ya no pasa por el barrio”.

“No ingresa ninguna línea, nos quitaron la línea 26 por cambio de recorrido y nos dejaron sin salida”, dijo una vecina a Cadena 3.

Y agregó: “Con el barrio Los Cortaderos no se reunieron y nos dijeron que el 26 no va a pasar más. Somos más de 350 personas que vivimos ahí y no esta quedamos fuera de esa reunión, nadie nos dijo nada”