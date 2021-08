Con su interpetación de Hawai, el éxito de Maluma, el cordobés Facundo Giovos impuso condiciones ante Tomás Peñaloza en el Knockout de La Voz Argentina, el reality que cada noche atrapa en la pantalla de Telefé, y sigue en carrera en los playoff representando al equipo Mau y Ricky Montaner.

Además, el cordobés de Colonia Caroya volvió a captar la atención de Lali Espósito, quien le hizo otra sugerente devolución. El “novio de Lali”, como ya se lo conoce a Giovos.

“El género urbano no hay que subestimarlo, es muy difícil que la canción no se caiga, que no se vuelva monótona. Pude ver tu personalidad, no estamos conociendo más... qué bueno”, sonrió cómplice Laly, entre las exclamaciones de sus compañeros.

“Estuvieron muy parejos” y “es una de las decisiones más difíciles para tomar”, coincidieron los jurados tras el duelo y al momento de dar a conocer que el cordobés era el vencedor.