El mendocino, Marcos Olaguibet, se unió con el cordobés Facundo Giovos o mejor conocido entre el programa cómo el “novio de Lali” para cantar Desconcidos, una canción de Mau y Ricky Montaner.

Los chicos, quienes pertenecen al equipo de Mau y Ricky, este lunes por la noche encendieron las redes y quisieron sorprender a sus coaches: “Choluleando con el novio de lali”, escribió Marcos junto al video y etiquetó a los hermanos Montaner quienes quedaron fanatizados al escucharlos cantar.

Marcos Olaguibet y Facundo Giovos encendieron las redes cantando Desconocidos. Instagram.

El mendocino y el cordobés dan mucho que hablar en el programa. Marcos es considerado cómo un “sex symbol”. Luego de su batalla fue tendencia en twitter por su facha y por su interpretación de “Use Somebody” con su guitarra.

Facundo, enamoró a Lali Espósito en su audición a ciegas. “Estoy indignada con esta parte del programa. No puede ser que no me pueda dar vuelta cuando alguien me parece increíble como vos”, dijo la cantante cuando finalizó la audición.

Pero eso no fue todo, Lali se acercó a los padres del cordobés que lo esperaban en un costado del escenario y al grito de “mis suegros” les explicó por qué no se dio vuelta y puso fecha para la fiesta de casamiento para el mes de noviembre.

Este martes comienzan los knockouts en el programa, en el cual dos participantes del mismo equipo volverán a medirse sobre el escenario, pero en lugar de cantar a dúo como en las batallas, cada uno podrá elegir su propia canción en la que más se luzcan sus habilidades vocales e interpretativas.

El coach deberá elegir quién sigue en la competencia y sus compañeros podrán “robar” a los aspirantes que queden eliminados para que se sumen a sus respectivos grupos.