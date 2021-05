“Estuvo ahora la posibilidad de mi parte de volver a Belgrano, cuando estuvo (Alejandro) Orfila como técnico. Pero no fue del interés por el perfil del jugador que estaban buscando. Me parece que era la última oportunidad para volver, porque siempre dije que si me tocaba regresar quería que fuera en buenas condiciones”.

La frase pertenece a Lucas Aveldaño, ex zaguero central del Celeste, quien dejó el Iquique de Chile y pensó en iniciar un tercer ciclo en el club de Alberdi. Ahora está a punto de sumarse a un equipo de la Serie B de España.

El Pela Aveldaño, reconocido por los hinchas por su identificación con el Pirata, fue entrevistado por Tercer Tiempo en Radio Mitre Córdoba y opinó sobre la contratación de Guillermo Farré, ex compañero suyo, como nuevo DT. “Hay un gran equipo, a mí con Guille en la conducción me motiva y hay buena energía. Nadie se imaginaba este momento, pero no es catastrófico, las cosas van a salir adelante. Nadie lo superó en cancha”, destacó.

“La última vez que hablé con Guille Farré fue cuando se sumó al cuerpo técnico del Ruso Zielinski y para felicitarlo. Creo que fue una decisión acertada venir a Belgrano, la experiencia la tiene porque es una persona sabia y formada”, enfatizó Aveldaño.

También se refirió a Luis Fabián Artime como presidente. “No lo conozco en persona al Luifa, pero estoy re contento que sea presidente y Farré el técnico. Este momento es para apoyar porque esto es nuevo, arranca todo de cero. No hay magia”.

A España

“Me voy a España a un proyecto deportivo que está bueno, no sólo como jugador. También como asesor. Creo que ya no voy a volver. Es un presidente de un club de México que apostó a comprar otro en España”, anticipó Aveldaño.

Antes la pregunta sobre si era el Pachuca, ya que Andrés Fassi se encuentra en España con gestiones de ese tenor, respondió en forma negativa.