La revelación de la Gata Noelia, que involucró a un integrante de La Barra: “Me banqué todas”

Noelia Alejandra Martínez, más conocida como La Gata Noelia, se refirió a su pasada relación con un integrante de La Barra. La cantante hizo un balance del vínculo, reveló intimidades y criticó algunas actitudes que tiene el músico.

La icónica cantante estuvo en el programa de stream Enloqs12, y se refirió a su polémica relación con Adrián Moyano, músico y uno de los dueños de La Barra. Ambos contrajeron matrimonio y tuvieron dos hijos. Sin embargo, hace más de 10 años, decidieron separarse.

La revelación de la Gata Noelia

“Con Moyano terminé hace 14 años mi relación y me atan mis hijo, y nada más. Si había cosas lindas, se rompieron, él sabe bien. Yo tengo una parte de mi vida que es muy linda y otra, que es muy triste”, reveló ante la pregunta de los encuestadores.

Cantante de cuarteto. Foto: JOSE HERNANDEZ

Luego, contó detalles de la ruptura y confirmó que “las mujeres” fueron el factor principal de su separación. “Yo jamás me metí con el marido de nadie, pero las mujeres ¡por Dios! Si había hombre mujeriego era mi ex”.

La Gata Noelia contra su ex pareja

La cantante apuntó contra la versión que dio su ex pareja, conocido en el mundo de la música como “El Oso”, al momento de la separación.

En este sentido, La Gata aclaró: “A Moyano yo no le hice nada, lo ayudé a comprar tres casas, su primer 0 kilómetro (...), le di un hijo y no me llevé nada cuando me fui porque se quedó en la casa que compró conmigo y yo me fui y me tuve que comprar una casa sola”.

Finalmente, arremetió: “Él me debe a mí. Se olvida que soy la madre de sus hijos y que me banqué todas”.