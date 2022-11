La realidad superó la ficción en Córdoba: se le quedó el auto y Batman y compañía lo ayudaron a empujar

La mayoría de las personas saben lo tedioso que es cuando ”se te queda” el auto en plena vía pública y recibís bocinas y gritos. Pero una pareja de cordobeses vivió una escena de película gracias a la ayuda de Batman, Spiderman y DarthVader.

El hecho ocurrió este viernes por la tarde en la intersección de las avenidas Colón y Avellaneda. Allí, a una pareja se le quedó su Fiat 147 color blanco. Pero como todo es posible en Córdoba, héroes y villanos llegaron para salvar el día y un transeunte grabó el desopilante momento.

El video fue compartido por la cuenta de Instagram Only in Córdoba y rápidamente se viralizó: suma miles de reproducciones y me gusta. Las imágenes provocaron la celebración de usuarios y cómo si fuera poco, aparecieron los protagonistas.

El mensaje de Batman y Spiderman

En la sección de comentarios se pueden apreciar los de Batman y Spiderman. El héroe de ciudad Gótica escribió: “Ayer salvamos la ciudad, dibujamos sonrisas en los niños y hasta pudimos ayudar a la pareja que se le quedó el auto jajaja”.

En paralelo, el Hombre Araña agregó: “Un placer ayudar siempre! Su buen vecino Spiderman!”. Falta la respuesta del villano que se puso la capa de héroe en esta película. En fin, esto solo pasa en Córdoba.