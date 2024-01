La peligrosa práctica de turistas porteños en un río de Córdoba: “Arriesgué la vida de mis amigos y la mía”

Las Sierras de Córdoba son uno de los puntos turísticos por excelencia de las temporadas de verano. Durante estos meses, la provincia recibe a miles de argentinos que deciden descansar entre montañas. En este sentido, un grupo de amigos de Buenos Aires visitaron la provincia y protagonizaron una peligrosa práctica en uno de los ríos serranos.

El video fue publicado por la modelo Miche Masson quien contó a sus seguidores de TikTok las aventuras que vivió en Córdoba. Sin embargo, uno de los videos fue cuestionado ya que los jóvenes decidieron arriesgarse para atravesar un curso de agua.

LA PELIGROSA PRÁCTICA DE TURISTAS PORTEÑOS EN CÓRDOBA

“Fuimos a Cuesta Blanca a la Playa de los Hippies”, comienza contando la joven y luego, muestra cómo cruzaron por el ‘filo’ del diquesito cuando, en el lugar, existe un paso más seguro. La influencer también reconoció la peligrosa actitud y expresó: “Arriesgué la vida de mis amigos y la mía porque no sabía que había un camino más fácil”.

Posteriormente, Masson contó que se arrojaron al río sin saber la profundidad a fin de cruzar “a salvo” las pertenencias.

“Todo lo que no hay que hacer lo hicieron (tirarse al agua profunda sin conocer el rio, andar en ojotas y patas por piedras cerca del rio, etc), les faltó tirar al agua en chiste al que no sabe nadar”, escribió una usuaria. Mientras que otra, manifestó: “Quedaron entre las piedras y el agua, crecía 1/2 metro el río y los llevaba”.