Talleres hará su presentación este lunes a las 18 en el estadio Kempes frente a Arsenal de Sarandí, por la segunda fecha de la Liga Profesional. Y Alexander Medina dio a conocer la lista de concentrados, una vez más sin Juan Cruz Komar.

//Mirá también: Michael Santos: “El Cacique Medina nos tiró como 700 centros”

Finalmente el zaguero central no pasó la prueba este fin de semana y nuevamente será baja por la lesión en el hombro, que arrastra a raíz de una leve fisura. Se presumía que podía volver a la defensa y que salía Julián Malattini.

//Mirá también: El Huevo Rondina habló de Talleres, de Belgrano y hasta del Chulo Rivoira

Resta saber si el juvenil Malatini continuará como lateral por derecha como ante Newell’s, o si irá en su puesto natural como marcador central y Nahuel Tenaglia marcará punta. Vale recordar que Talleres perdió en su debut en Rosario por 3 a 2, con tres goles de corners.

Tampoco integra la lista Piero Hincapié, ya en Córdoba tras disputar la Copa América con Ecuador pero sin certezas sobre su futuro, a raíz de una oferta suculenta del Nápoli y de que varios clubes europeos lo quieren.

Otro que no aparece es Héctor Fértoli. El extremo izquierdo ya tuvo contacto con Alexander Medina y el plantel pero no llegó a tiempo la documentación que se esperaba y no será tenido en cuenta ante Arsenal. El Rayo sería el segundo refuerzo Albiazul.

El pase de Sosa

Talleres adquirió el 80 por ciento del pase de Matías Sosa, extremo que llegó de Temperley, en 170 mil dólares. Hay dos bonos de 15 mil dólares por objetivos para un jugador que hasta aquí tuvo pocos minutos en cancha. Integra la lista para el encuentro de este lunes con Arsenal.