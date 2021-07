Respira fútbol. Sergio el Huevo Rondina, técnico de Arsenal responde a todo y en vísperas de la vista a Talleres, destacó a Alexander Medina y a Andrés Fassi. Pero también se refirió a Belgrano, que lo buscó como DT, a los refuerzos que llevó de Estudiantes de Río Cuarto; y recordó a Héctor Rivoira, inolvidable en Instituto.

“Me sorprendió que le hicieran tres goles de pelotas paradas a Talleres contra Newell’s. No es normal. Me lo imagino ahora al Cacique (Medina) entrenando y entrenando pelota parada. Espero que no le toque volver justo ahora a Komar, je”, afirmó Rondina en una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Mitre Córdoba, y sobre el encuentro del lunes a las 18 con la T por Liga Profesional.

Sergio Rondina destacó la conducción de Andrés Fassi y el Cacique Medina en Talleres.

“Talleres tiene un muy buen departamento de captación, que no lo tienen muchos equipos... Tiene tambien un buen trabajo del cuerpo técnico, con Medina que siempre es protagonista, y sabe adaptarlos”, resaltó el Huevo, quien también elogió a Fassi por su conocimiento. “Traer a Piero Hincapié fue un hallazgo. Antes lo había hecho con Enzo Díaz, de Agropecuario, e Tenaglia, que no quedó en Boca”, rescató.

También analzió el presente de Belgrano, que en un par de ocasiones lo puso en carpeta. “Me buscaron cuando recién ascendía con Arsenal y quería dirigir en Primera. Y también me habló (Luis Fabián) Artime antes de ser presidente. Después no volvimos a hacerlo, no lo asesoro con refuerzos ni nada de eso”, señaló.

El DT se llevó a Sarandí a tres figuras de Estudiantes de Río Cuarto, y los banca.

Y acotó: “A Belgrano le cuesta la Primera Nacional porque todos le juegan a muerte. Es el club más grande del interior en la categoría y juega todos los partidos finales. Ahora lo tengo a (Daniel) Sappa como arquero y me habló maravillas de la estructura del club. A la larga va a volver a Primera”.

Y recordó con afecto al Chulo Rivoira, inolvidable para los hinchas de Instituto. “Tuve la suerte de ser dirigido por el Chulo en Chacarita. Y desde arriba él debe estar contento con mi trabajo”, se emocionó.