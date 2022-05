Instituto le ganó un intenso partido a Chacarita por la Primera Nacional, y los jugadores de Funebrero se fueron visiblemente enojados de Alta Córdoba. Sobre todo Facundo Parra, el experimentado delantero, expulsado en el final del encuentro y que explotó contra el árbitro José Carreras.

“No me voy tan caliente por la derrota, porque el resultado es anecdótico. Le fui a decir al árbitro que su tarea no era buena, y me respondió ‘ustedes son horribles, no patean al arco’. Y cuando me expulsó me tiraba besitos como una burla”, lanzó Parra.

“Tengo 36 años y en mi carrera sólo me expulsaron una vez, contra el Milan. Lo del árbitro fue abuso de poder. El penal de Instituto no fue, y a nosotros no nos cobraron una mano en el área muy clara. Y me pegaron una patada que era por lo menos para amarilla y dejó seguir. En Río Cuarto por una falta me dejaron dos meses afuera, y ahora no cobró nada”, se quejó el delantero.