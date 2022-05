“Yo no quería quedarme acá, sino volver a Talleres y demostrar que estoy mejor que antes; pero no me preguntaron que quería hacer, tenía todo listo para volver a Córdoba”. Mitad en portugués, mitad en español, pero clarito en el mensaje. Guilherme Parede, a préstamo en el Juventude de Rio Grande Do Sul.

“Tengo contrato hasta 2024, pero si me preguntan de volver voy a decir que sí. Vamos a seguir trabajando duro y dejar todo en manos de Dios”, aseguró el brasileño en una entrevista en Tercer Tiempo por Radio Pulxo. Comentó que no habló con Andrés Fassi (”me cuidó cuando estuve en Talleres”, destacó) y no pierde la ilusión del regresar al club donde, según remarcó, volvió a ser feliz.

El brasileño Guilherme Parede no descarta volver. "Me cedieron a préstamo para que ganara minutos", explicó. Foto: Twitter @TercerTiempo3

“Yo quería jugar la Libertadores con Talleres y me quedé triste por no hacerlo. Quiero mucho al club porque allí encontré la felicidad en el fútbol nuevamente. Me dijeron que me cedían para agarrar minutos y ritmo. Cuando llegue estaba muy abajo e hicimos un torneo muy bueno. Se todo lo que pasa en Talleres, a nivel nacional e internacionalmente lo respetan”. enfatizó el delantero.

El sentimiento de Guilherme Parede por Talleres y el respeto que se ganó el club. Foto: Twitter @TercerTiempo3

Del Cacique a Caixinha