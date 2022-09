La fuerte autocrítica de Pedro Caixinha por el presente de Talleres: “Regalamos un tiempo, no metimos”

Talleres volvió a perder y a jugar mal, y como en aquella ocasión en la que Pedro Caixinha habló de “falta de actitud” y sacudió la intimidad dle plantel, apeló a frases del mismo tener tras la derrota con Rosario Central por 1 a 0. “Regalamos un tiempo, no metimos” y Si queremos ir por todo, hay que dar todo”, por ejemplo.

“No ganamos una sola segunda jugada, no estuvimos compactos. No supimos eliminar la presión. El rival entró fuerte pero después lo calmamos. Antes del gol el equipo se estaba encontrando. Le dimos dos metros, sacaron el centro y llegó el gol”, ahondó en la autocrítica el portugués, con números que le dan la espalda y lo hacen transitar por la cuerda floja.

“Regalamos un tiempo, no metimos, no tuvimos capacidad de disputar el juego. Así tenemos pocas chances de ganar”, remarcó Caixinha, quien afrontará un partido clave con Newell’s por Copa Argentina este miércoles.

Sobre este encuentro, señaló: “Hace dos fechas que hablamos de la Copa, es trascendente. Basta de no asumir las cosas si queremos crecer como institución y como equipo. Tenemos que decidir si querés ganar la Copa y estar dispuestos a dar todo”.

El 9

“Valoyes de espaldas no se encuentra”, reconoció Pedro Caixinha sobre cómo ubica al colombiano en la cancha, ante la ausencia por lesión de los delanteros de área, caso Michael Santos y Federico Girotti. De hecho, hizo debutar al juvenil Juan Cruz Giacone.

“Demostró en los balones que tuvo, me deja buena sensaciones y podríamos ir con él por la Copa Argentina, no tendríamos ningún problema. Son 90 minutos y penales para seguir o no en una competencia. Tenemos bajas pero no nos vamos a escudar en eso”, completó, sobre Giacone y en referencia al choque de este miércoles con Newell’s.