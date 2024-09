Juan Cruz Real, DT de Belgrano: “No me pongo plazos, no noté para nada el...”

“Si había un ganador tenía que ser Belgrano. Jugando así vamos a ganar muchos más partidos que otro resultado. Nosotros queremos sumar de a tres, por eso queda el sabor un poco agridulce. Hacer el partido que hizo el equipo, merecer ganar y no poder hacerlo. Queda ese sinsabor. Pero estoy agradecido al esfuerzo de los jugadores. Mantuvieron la cabeza y el convencimiento. Y se llegó al gol jugando, que es importante”. El resumen de Juan Cruz Real, tras el 1 a 1 ante Independiente en Alberdi.

Y se refirió a la relación con los hinchas, con los que hubo un quiebre en la derrota ante Gimnasia, con un pedido a gritos para que incluyera a Bryan Reyna. “No noté para nada el descontento de la gente. Yo trabajo. A mí lo que más me deja tranquilo es el convencimiento de los jugadores. Si yo veo que los jugadores se matan como hoy. Si yo veo ese esfuerzo, esa respuesta anímica y merecer ganar el partido ante un equipo grande. No tengo por qué dudar de ellos. Yo no me pongo plazos”, aseguró el DT Celeste.

“Yo siempre estoy agradecido con la gente de Belgrano. Me han tratado muy bien acá. Noté que alentaron mucho al equipo. Lo que manifestó la gente es que vio un equipo que fue al frente y lo mereció ganar. No van a encontrar nada que yo diga en contra de la gente. Estoy muy agradecido por el trato y todo lo que me han dado”, añadió Real.

Belgrano recibe a Independiente en el Gigante de Alberdi. (Facundo Luque / La Voz)

CON REYNA OTRA VEZ TITULAR EN BELGRANO

“Reyna jugó en la posición que juega siempre, adelantado en la parte izquierda. Hizo un muy buen esfuerzo. No fue una función diferente a la que usualmente juega con nosotros”, remarcó Real sobre la inclusión en el once titular del peruano, eje de la polémica hace un par de fechas atrás.

“El primer tiempo en cuanto a fase de ataque el equipo jugó bien, salimos muchas veces con elaboración, pero no teníamos peso. En el segundo tiempo mejoramos en eso. Franco (Jara) entró muy bien. Colectivamente, y es algo a rescatar del equipo, a pesar de que nos hacen un gol muy rápido, el equipo sigue jugando con convicción. Empata el partido jugando”, resaltó.

UNA DE LAS FIGURAS DE BELGRANO, Y LA RELACIÓN CON EL DT

Gabriel Compagnucci jugó su mejor partido desde el regreso a Belgrano. Sirvió el centro para el gol de Franco Jara corriendo una pelota hasta la línea de fondo. Y habló de la relación del plantel con Juan Cruz Real.

“Pasa siempre, hay discusiones internas o distintas formas de pensar. Pero el plantel está muy bien, el cuerpo técnico está excelente. Estamos trabajando muy bien, los dirigentes nos están ayudando. Hay que seguir trabajando y confiar que con un triunfo la situación va a cambiar”, aseguró el lateral volante.

"HAY QUE DEJAR QUE LOS QUE NO NOS CONOCEN, HABLEN UN POCO"



El descargo de Gabriel Compagnucci sobre el momento de Belgrano tras el empate con Independiente#LPFxTNTSports pic.twitter.com/e6CkYUnB4O — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 15, 2024

“Estaba para cualquiera de los dos. Ellos tuvieron situaciones de gol, pero si nosotros hacíamos los mano a mano, el resultado era otro. Para los neutrales habrá sido un lindo partido para ver. Poder asistir y ayudar al equipo me pone muy contento. Estamos mal... Porque este cuerpo técnico nos enseñó a ganar y a jugar bien. Hay que dejar que los que no nos conocen hablen. Con un triunfo el ambiente va a cambiar, no tengo dudas”, se esperanzó.