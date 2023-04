Javier Gandolfi, por qué cambió el esquema de Talleres y el balance de estar entre los tres primeros

“Tuvimos situaciones claras de gol, el penal, y no se nos dio. Igual estoy contento porque el equipo volvió a mostrar la cara que conocíamos. De los últimos 12 puntos sacamos ocho. Me gustaría ganar todos, pero en esta seguidilla estuvimos a la altura con excepción del primer tiempo contra Colón”. Así analizó Javier Gandolfi, el empate de Talleres ante San Lorenzo y una seguidilla de partidos que lo ubican tercero en la Liga Profesional.

Uno de los aspectos en los que hizo foco fue el cambio de sistema para enfrentar al Cuervo. “Por el sistema que utiliza el rival, con cinco defensores, creíamos que era necesario tener más gente de mitad de cancha para adelante. Hubo muy poco tiempo para trabajar y decidí que este era el mejor sistema”, explicó en relación al ingreso de Nahuel Bustos (delantero) por Alan Franco (volante).

“Con un rival que juega 5-4-1 tenés que estar muy fino. Y por ahí no lo estuvimos tanto. En volumen de juego, estamos abajo de lo que veníamos mostrando. Pero estoy contento porque seguímos creciendo en otros aspectos que los guardo para la interna”, añadió el DT de Talleres.

E insistió: “No me ato a ningún sistema. Es lo que veo en el día a día. Quedé muy conforme con el ingreso de Nahuel (Bustos) contra Colón, que usa un sistema parecido al de San Lorenzo, y por eso lo utilicé hoy. Fuimos los que buscamos todo el tiempo. A mi entender, nos tendríamos que haber quedado con los tres puntos. El rival tenía un día más de descanso y no se notó”.

Talleres empato sin goles fente a San Lorenzo en el Kempes ( Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

PARA QUE ESTÁ TALLERES Y LA SALIDA DE VALOYES

“No miro al rival que está en la punta (River). Miro a mi equipo y el objetivo es claro. Lo voy a seguir diciendo que el primer objetivo es regresar a una copa internacional”, remarcó Gandolfi tras el 0 a 0 que lo deja a nueve de la cima.

“Estar en los primeros lugares marca que vamos por el camino correcto. Sacando el primer tiempo contra Colón, el equipo va creciendo en muchos puntos. Lo veo mucho más maduro. El balance que hago de estas 12 fechas es positivo”.

Por otra parte, el técnico Albiazul se refirió a la salida de Diego Valoyes, quien sigue sin mostrar su mejor versión. “Diego me comunicó que tenía una molestia y por eso realicé el cambio”, puntualizó.