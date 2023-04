Talleres: qué dijo Andrés Fassi sobre la decisión de que Córdoba no sea sede del Mundial Sub 20

“Qué Argentina sea sede del Mundial Sub 20 nos pone contentos, y estaba muy aclarado que sería en estadios donde no perjudicaría el desarrollo del torneo local. Para nosotros nunca hubo problema”. Textual de Andrés Fassi, presidente de Talleres, sobre la noticia de que Córdoba no será sede de la competencia internacional.

Juan Manuel Cavagliatto, presidente de Instituto, hizo gestiones a pedido de AFA ante la Agencia Córdoba Deportes para que el Kempes sea una de las sedes del Mundial juvenil. Y lamentó que se le diera prioridad a Talleres.

Al respecto, y en declaraciones a Radio Sucesos en la previa del partido con San Lorenzo, Fassi replicó: “No me molestaron las palabras de Cavagliatto porque Talleres utiliza el Kempes para sus partidos como local. Es así, el Kempes no se puede utilizar mientras juegue Talleres”.

En caso de que Córdoba hubiera abierto las puertas al Mundial, el club de barrio Jardín tendría que haber trasladado la localía y hasta se barajaba mudar de provincia a los partidos del equipo dirigido por Javier Gandolfi.

SE ANUNCIA EL MUNDIAL EN ARGENTINA

Este lunes Claudio Tapia, presidente de la AFA, confirmará la realización del Mundial Sub 20 que iba a disputarse en Indonesia, y que Fifa revocó por cuestiones políticas. Tendrá lugar en el país, con seis sedes ya aprobadas para la competencia.