Qué dijo el Luifa Artime sobre un posible pedido de Talleres por el Gigante

La posibilidad que el Mundial Sub 20 se dispute en Argentina y que Córdoba sea una de las sedes, abre el interrogante sobre la localía de Talleres, al no poder utilizar el Kempes durante el mes de la competencia internacional, del 20 de mayo al 11 de junio de 2023.

Y una alternativa sería cambiar la localía al barrio de los otros equipos cordobeses en Primera, caso Belgrano. El presidente del Celeste, Luis Fabián Artime, opinó al respecto: “Si Talleres tiene que ser local en Alberdi, le abro las puertas. Tenemos que pensar en que Córdoba este cada vez mejor”, afirmó en una entrevista en ShowSport Radio.

Luifa Artime presidente de Belgrano Aniversario 117 del Club Belgrano ( Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

Vale destacar que Talleres tuvo inconvenientes para el uso del Kempes por el recital de Joaquín Sabina, en marzo pasado. Y había evaluado mudar el partido con Banfield al estadio de Instituto, pero chocó con la negativa de la dirigencia Albirroja.

Respecto al clásico entre Belgrano y Talleres, para mediados de mayo por Liga Profesional, el Luifa fue contundente. “Se juega en Alberdi. Tenemos nuestra casas para jugarlo. Ser local en Alberdi es como tener un jugador más”, puntualizó.

QUEJAS POR LA UBICACIÓN EN LA NUEVA TRIBUNA DE BELGRANO

“La verdad es que no se ve bien. Pagué 400 mil pesos por la ubicación y prácticamente vi el partido parado”. Y también “es una pena, porque se podría haber hecho un poquito más inclinada y no tendríamos que ver el partido de pie. No se ve bien”.

Nuevas plateas, palcos, bancos de suplentes y cabina de prensa. Gigante de Alberdi Foto: José Hernández

Dos de las quejas de socios de Belgrano, por la que fue el estreno de la platea Súpér Celeste en el regreso al Gigante de Alberdi, con triunfo sobre Huracán por 2 a 0 el miércoles. Desde la dirigencia aseguran que estos reclamos no llegaron al club de manera formal.