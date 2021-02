Las estafas telefónicas continúan ocurriendo en Córdoba; pero, en esta oportunidad, una vecina logró evitar que los delincuentes se salieran con la suya. El hecho ocurrió en la ciudad de Alta Gracia, donde los estafadores intentaron que una mujer les realizara una transferencia de dinero.

Según relató la testigo que logró que la mujer no fuese engañada, los delincuentes se hicieron pasar por trabajadores de Anses que necesitaban un depósito de dinero, para luego pagarle un supuesto bono a la víctima.

Claudia, vecina de Alta Gracia, se encontraba en los cajeros de Bancor cuando escuchó a una mujer mayor de edad pedir ayuda para realizar una operación. “Era una mujer grande que estaba con el celular, como hablando con alguien y en un momento sale y pide ayuda para hacer una transferencia, siempre con el celular”, comienza relatando la vecina a Resumen de la Región.

Y prosigue: “Yo me acerqué y le pregunté qué quería hacer exactamente y me dijo que le habían pasado un número de cuenta desde Anses donde tenía que depositar una plata y que ellos después le iban a pagar un bono. No sé, mucho no se le entendió, pero yo me di cuenta al toque que era una estafa y le dije que cortara”.

La damnificada no dio lugar de inmediato a la advertencia pero, ante la falta de respuesta del otro lado del teléfono, habría decidido finalmente cortar el teléfono. “Al principio creo que dudó de lo que yo le decía pero después, un hombre que estaba al lado mío también le insistió para que cortara porque le dijo que de Anses nunca llaman por teléfono y ahí cortó”, añadió la vecina.

Es preciso recordar que ni Anses, la Policía o Tarjetas de Crédito llaman por teléfono solicitando datos personales por esta vía. Tampoco se debe brindar información de claves o tarjetas de crédito por email o plataformas virtuales de dudosa procedencia.