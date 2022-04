Una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda marginó a Joaquín Mateo (24 años), quien había llegado como refuerzo a Instituto proveniente de Estudiantes de Río Cuarto y había cumplido con actuaciones interesantes, con goles incluidos.

A Joaquín Mateo le llevó siete meses recuperarse. Está a disposición de Lucas Bovaglio para la ofensiva de Instituto. Foto: Twitter @InstitutoAC

El extremo retomó los entrenamientos tras la prolongada recuperación de siete meses, y como la secretaría técnica del club lo considera en condiciones de integrar el plantel, renovaron su contrato por otra temporada.

Mateo jugó once partidos con la camiseta Albirroja y anotó dos goles, ante Deportivo Morón y frente a All Boys. Y está a disposición de Lucas Bovaglio, quien por unas cuantas semanas no contará con Patricio Cucchi, con un desgarro, y Joaquín Molina, operado con éxito este viernes por una hernia inguinal, y al menos cuatro semanas de recuperación.

Los once para el lunes

Instituto, invicto y expectante en la tabla de la Primera Nacional, enfrentará este lunes a las 19.05 a Mitre en Santiago del Estero, televisado por TyC Sports. Joaquín Arzura llegaría en condiciones, caso contrario ingresará en su lugar Leonardo Monge. Y Bovaglio debe definir como reemplaza a Cucchi. En principio sería con otro delantero de área, como Martín Pino.

Por la fecha 10 de la Primera Nacional, en tanto, Instituto será local de Sacachispas el domingo 10 de abril a las 16.40, y también televisado. Después se le viene la fecha libre.